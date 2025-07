A l’instar de la ville de Lyon, la région Grand Est de la France mobilise des acteurs locaux du numérique pour lancer un projet de cloud souverain régional. Objectif : libérer ses administrations publiques de leur dépendance numérique aux multinationales étatsuniennes.

« A l’heure où nos données personnelles, professionnelles, institutionnelles, sont massivement stockées sur des serveurs hébergés à l’étranger, souvent hors du cadre juridique européen, les risques sont multiples : accès non autorisé ou surveillance via des législations extraterritoriales, pertes de contrôle sur des données sensibles ou critiques, dépendance technologique à des géants du numérique parfois peu soucieux de souveraineté ou de durabilité », souligne la région Grand Est, dans un communiqué.

Le consortium régional rassemble neuf sociétés françaises : Adista, Alekso, Advanced, Mediamatrix, Data-Sup, Hexanet, Ikoula, Nlighten et SDV. Le projet a toutefois été développé en collaboration avec la société canadienne Mantle. Celle-ci développe une technologie de fragmentation des données basées sur la cryptographie distribuée.

Nicolas Carboni, directeur général de Grand Est Développement Solutions, précise que l’offre souveraine d’hébergement de données à venir pour la région sera sécurisée via la blockchain pour assurer de la redondance.

La phase de test et de prototypage devrait durer entre neuf mois et un an.