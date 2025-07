Les concurrents de VMware n’ont pas chômé ces derniers temps pour proposer des alternatives solides aux solutions de virtualisation de VMware. Broadcom insiste sur le fait que l’offre Cloud Foundation s’amortit rapidement mais les concurrents invoquent des hausses de prix considérables et le risque de verrouillage technologique pour pousser leurs produits alternatifs assortis de nouvelles mises à jour.

OpenNebula, l’orchestrateur libre de machines virtuelles (KVM, VMWare), vient de publier la version 7.0 de sa suite. Il s’agit d’« un bond architectural », selon OpenNebula, avec « une prise en charge de l’infrastructure distribuée, souveraine et intelligente dans des environnements hybrides et multi-fournisseurs ». La nouvelle version prend en charge les processeurs Arm. « Un PCI passthrough amélioré permet une compatibilité totale avec les GPU virtuels médiés par Nvidia pour un déploiement dans des usines d’IA – en langage Nvidia pour les centres de données ou pour les pods d’infrastructure dédiés aux charges de travail d’IA ». L’éditeur annonce avoir également amélioré ses outils de migration en ajoutant plus d’automatisation et avoir affiné son moteur de provisionnement du cloud, notamment en simplifiant les configurations de clusters. OpenNebula travaille à présent sur une version de maintenance qui comprend une refonte complète du moteur.

De son côté, Red Hat va lancer une nouvelle version (4.19) d’OpenShift Virtualization. Elle proposera des aperçus technologiques de la plateforme fonctionnant sur Azure, Oracle Cloud Infrastructure et Google Cloud, de l’allocation intelligente de ressources, de la surveillance de l’utilisation des ressources des machines virtuelles en temps réel et une distribution automatique des charges de travail aux nœuds qui ont la capacité de les exécuter. Cela devrait permettre d’améliorer le taux d’utilisation du matériel. Red Hat a également amélioré ses outils de migration de machines virtuelles pour que les baies de stockage se chargent de déplacer les données, ce qui devrait réduire les temps de transfert. La nouvelle version permettra aussi la migration en direct du stockage d’une machine virtuelle, soit vers un autre niveau de stockage, soit vers une autre baie.

L’autre concurrent de VMware, Nutanix, n’a pas chômé non plus, avec la publication fin juin d’une mise à jour de sa pile Cloud Infrastructure. La version 7.3 ajoute un commutateur virtuel multicluster qui connecte les clusters et améliore les migrations de charge de travail entre les pods d’infrastructure. Nutanix a également amélioré l’automatisation du provisionnement, le routage virtuel avec des modifications du protocole de passerelle frontalière, et a intensifié ses efforts de résilience en permettant aux utilisateurs de stocker des instantanés dans Azure Blob Storage.

Chez HPE, les améliorations en matière de virtualisation sont liées à son partenariat avec Veeam, le fournisseur de solutions de sauvegarde. Ce dernier peut désormais prendre en charge la plateforme Morpheus VM Essentials de HPE. Veeam prévoit de lancer une version bêta de ses produits pour la pile de virtualisation XCP-NG au cours de l’été.