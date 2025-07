Capgemini a annoncé lundi avoir signé un accord définitif portant sur l’acquisition de l’entreprise de services numériques WNS pour un montant de 3,3 milliards de dollars hors dette. Spécialiste des services de gestion digitale des processus métiers (BPS), WNS a réalisé un chiffre d’affaires de 1,27 milliard de dollars sur son exercice fiscal 2025. Fondé en 1996 en Inde, le groupe compte désormais 64.000 salariés dans 64 centres de production à travers le monde, avec trois sièges à New York, Londres et Mumbai.

Alors que les entreprises investissent de plus en plus dans l’intelligence artificielle pour optimiser et automatiser leurs processus métier, le géant français des services numériques ambitionne avec cette acquisition de faire des services de processus métier (BPS) « la vitrine de l’IA agentique » et de créer un géant mondial des « opérations intelligentes ».

« L’acquisition de WNS par Capgemini permettra au Groupe de disposer de l’envergure et de l’expertise sectorielle nécessaires pour saisir cette opportunité stratégique en plein essor », estime Aiman ​​Ezzat, directeur général de Capgemini. « Ensemble, nous créerons un leader des opérations intelligentes, idéalement positionné pour accompagner les organisations dans la transformation de leurs processus métiers grâce à l’IA, en combinant les compétences essentielles du conseil, de la technologie et des plateformes à une expertise approfondie des processus et des secteurs ».

Capgemini estime à 1,9 milliard de dollars les revenus combinés des deux entités sur l’activité BPS en 2024 et leur chiffre d’affaires global à 23,3 milliards d’euros. Le groupe estime que la transaction aura un effet immédiatement positif sur sa marge opérationnelle, avec un impact relutif sur le bénéfice normalisé par action de Capgemini de 4 % avant synergies en 2026, et de 7 % après synergies en 2027. Ces synergies sont attendues entre 50 et 70 millions d’euros par an d’ici 2027.

Pour cette acquisition, le groupe indique avoir sécurisé un financement relais de 4 milliards d’euros couvrant l’acquisition des actions, la dette brute et les obligations similaires pour environ 0,4 milliard de dollars et l’emprunt obligataire de 0,8 milliard d’euros remboursé en juin 2025.

L’accord prévoit un prix en numéraire de 76,50 USD par action WNS, ce qui représente une prime de 28 % par rapport à la moyenne des 90 derniers jours de cotation. L’opération a été unanimement approuvée par les conseils d’administrations de Capgemini et de WNS et devrait être finalisée d’ici la fin de l’année.

Malgré l’effet catalyseur attendu par le groupe, l’annonce de l’acquisition a été fraichement accueillie par le marché, l’action de Capgemini accusant lundi le plus fort repli du CAC avec une baisse de 5,58%.