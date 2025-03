ChannelNews, IT For Business et InformatiqueNews s’associent pour vous proposer une couverture exceptionnelle du Forum InCyber 2025 qui se tiendra à Lille du 1er au 3 avril. Nos équipes seront présentes sur place pour vous faire vivre cet événement majeur de la cybersécurité européenne.

Le Forum InCyber 2025 (ex-FIC) ouvre ses portes demain à Lille pour trois jours d’échange, de découverte et d’innovation autour de la cybersécurité. En partenariat avec IT for Business, ChannelNews et le Cesin, retrouvez chaque jour notre grande émission en directe sur le site ChannelNews.fr

L’édition 2025 du « Forum InCyber » (ex-FIC), le grand rendez-vous européen de tout l’écosystème Cybersécurité, s’ouvre cette semaine, du 1 au 3 avril, au Grand-Palais de Lille. Une édition placée sous le thème «Au-delà du Zero Trust, la confiance pour tous» qui vise à répondre à une double urgence : relever les défis opérationnels de la cybersécurité et contribuer à la construction d’un avenir numérique conforme aux intérêts et aux valeurs européens.

Comme chaque année, le Forum InCyber rassemble l’ensemble de l’écosystème de la sécurité numérique et de la confiance numérique, organisations publiques, entreprises privées, fournisseurs de services, éditeurs de solutions, consultants, forces de l’ordre, agences gouvernementales, établissements d’enseignement et de recherche, startups… À la fois forum d’échange et gigantesque salon de solutions, ce Forum InCyber offre une plateforme unique pour partager des expériences, réfléchir collectivement et trouver des réponses opérationnelles aux besoins en matière de cybersécurité.

Paysage des cybermenaces, sécurité des données et des applications, conformité à l’heure de NIS2, de la CSRD et de DORA, IA au service de la cybersécurité, cyber appliquée à l’IA, le tout sous une approche Zero Trust… Autant de thèmes qui seront au cœur des discussions sur le Forum InCyber 2025 mais aussi au cœur de notre grande émission quotidienne en direct, dès 11H. Cette émission accueillera des experts, chercheurs, hackers éthiques, RSSI, DSI et autres acteurs de la cybersécurité pour partager analyses, conseils et retours d’expérience sur les enjeux cyber de 2025.

Alors rendez-vous dès demain 11H00 avec en invités exceptionnels de cette première journée Guillaume Tissier (DG du Forum InCyber), Thierry Leblond (CEO de Parsec), Jérôme Nottin (DG de cybermalveillance.gouv.fr), Guillaume Poupard (DGA de Docaposte) ainsi que des experts d’Illumio, Zscaler, Logpoint, Bitdefender, Check Point, Eset et notre partenaire Cyllene.

À partir de 13H30, je prendrai l’antenne pour une séquence spéciale distribution et recevrai Laurent Cayatte (Président de Metsys), Pierre Bergerol (CEO de Metsys), Elyes DRIDI (Directeur Alliances & Innovation d’Anetys), Arnaud Cassagne (Fondateur d’ACKnowledge), Sébastien Lescop (Directeur général de Cloud Temple), Franck Jourdheuil (DG de PIB Solutions), Marc Nader (CEO d’Exeo) et Audrey Amédro (CEO de Sesame IT).

Nous vous attendons très nombreux à partir de 11H !