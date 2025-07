Adrien d’Ussel est nommé Directeur Général de Bouygues Telecom Business Solution. En 2023 Bouygues Telecom a fait l’acquisition de C2S, l’Entreprise de Services Numériques historique du Groupe Bouygues. Cette filiale, devenue Bouygues Telecom Business Solution, est positionnée comme entité de l’opérateur dédiée aux services ICT.

La mission de la filiale est d’accompagner les entreprises et organismes publics dans leurs transformations technologiques, en offrant des services d’expertise allant du conseil à l’intégration jusqu’aux services managés. À sa tête, Adrien D’Ussel pilotera une équipe de 300 experts répartis dans 5 centres d’expertise : Intégration Réseaux et Communications Unifiées, Solutions Mobiles, Cybersécurité, Infrastructures et Cloud, Digital et Data Factory.

Adrien d’Ussel a rejoint Bouygues Telecom en 2011, où il a fait l’essentiel de sa carrière. Il a occupé différents postes techniques pendant ses onze années passées au sein de la Direction du Réseau qui lui ont permis de maîtriser et d’accompagner la transformation du réseau de transport de Bouygues Telecom avant de se consacrer au pilotage de sa performance. Depuis 2021, il était Directeur des Services Telecom chez Bouygues Telecom Business.