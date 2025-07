Mistral AI continue de séduire les ESN. Après Capgemini et Sopra Steria, le champion français de l’ingénierie Alten annonce à son tour un partenariat avec la pépite de l’intelligence artificielle générative. Leur ambition commune est de développer des solutions d’IA de bout en bout, qui seront déployées en interne pour les collaborateurs d’Alten et pour aider les clients à tirer parti de l’IA générative dans les industries stratégiques.

Alten s’appuiera sur toutes les technologies de la startup – ses grands modèles (LLM), son IA conversationnelle (Le Chat), son assistant de codage (Mistral Code) et l’ensemble de sa pile d’IA et de ses outils de développement (La Plateforme) – pour réaliser des intégrations sur mesure chez ses clients.

« Ce partenariat avec Mistral AI marque une étape cruciale dans notre engagement à fournir des solutions d’IA innovantes et sécurisées à nos clients », commente dans un communiqué Gualtiero Bazzana, directeur de l’IA et membre du Comex Alten. « Nous allons pouvoir accélérer le développement de démonstrateurs et la « customisation » de modèles, agents et solutions GenAI adaptés aux spécificités de chaque secteur réglementé, comme l’aéronautique, la défense, les transports, l’énergie, les sciences de la vie, les télécoms ou le secteur bancaire. »

Avec cet accord, Alten va également déployer progressivement les solutions Mistral AI auprès de ses 57.000 collaborateurs, sans exclusive mais en tant que « technologie d’IA préférée ».

Photo : Marjorie Janiewicz, CRO et directrice générale US de Mistral et Gualtiero Bazzana, Chief AI Officer chez Alten.