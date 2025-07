Depuis près de 24 heures, le site Web d’Ingram Micro est totalement inaccessible. Seule information, ce message lapidaire sur la page d’accueil : « Maintenance. Nous éprouvons actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour le désagrément et travaillons pour résoudre le problème rapidement N’hésitez pas à nous contacter, notre équipe commerciale est à votre disposition au 0825 825 825 de 09:00 à 18:30. »

L’arrêt du site Ingram nous a été confirmé par de nombreux revendeurs. Mais aucun n’a pu obtenir d’information sur les causes de cette panne, y compris pour les rares qui ont réussi à joindre leur contact. « La communication est plutôt bien verrouillée et rien de précis ne filtre au sujet d’une éventuelle cyberattaque », témoigne l’un d’eux. « Pas d’info à part un déni de la part de mes contacts chez Ingram Micro », confirme un autre.

Pour l’heure les partenaires se contentent de basculer leurs commandes vers d’autres grossistes. Mais « Ingram étant « quasi exclusif » sur certains fournisseurs, cela complique le business », remarque l’un des responsables d’un groupement de revendeurs.

À noter que la panne est mondiale. Au-delà du portail revendeur d’Ingram micro France, c’est l’ensemble des sites du groupe – comprenant les sites institutionnels et portails hors zone FR – , qui sont tombés, comme il est possible de le confirmer sur ce fil Reddit : https://www.reddit.com/r/msp/comments/1lqyayw/ingram_micro_down/. Sur le fil en question on apprend notamment qu’outre leur site web, c’est tout le système de commande qui est complètement hors service et vraisemblablement tout le système d’information.

Nous ne sommes pas parvenus à joindre nos contacts chez Ingram Micro France.

Edit du 4 juillet à 15h25 : un revendeur nous apprend qu’il vient de recevoir un message d’Ingram Micro annonçant qu’un communiqué officiel va être publié.