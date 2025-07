HPE a conclu un important contrat avec Digital Realty. Le fournisseur de solutions de datacenters, de colocation et d’interconnexion a choisi la solution HPE Private Cloud Business Edition pour standardiser l’infrastructure de ses opérations de centres de données à l’échelle mondiale, soit dans plus de 300 centres de données.

« Nous possédons et exploitons des datacenters de pointe à l’échelle mondiale, ce qui nécessite une plateforme technologique capable d’évoluer avec la demande croissante de nos clients », a expliqué Faramarz Mahdavi, vice-président, Infrastructure et opérations informatiques de Digital Realty.

La migration permettra à Digital Realty de gérer d’importants volumes de données tout en garantissant une gestion simplifiée et une sécurité renforcée. Elle vise aussi à assurer une meilleure maitrise des coûts. Selon HPE, le coût total de possession de sa plateforme est jusqu’à 2,5 fois inférieur à celle des plateformes concurrentes.

Digital Realty a choisi la solution de HPE suite à une étude comparative réalisée par le fournisseur de solutions hollandais Infradax. Ce choix comprend la solution HPE Alletra Storage MP B10000, apportant un stockage en mode bloc évolutif avec une disponibilité garantie à 100 %. Le déploiement de la plateforme sera mené par HPE en collaboration avec l’intégrateur mondial World Wide Technology (WWT).

En utilisant le logiciel de virtualisation HPE Morpheus VM Essentials et l’architecture désagrégée de HPE Alletra Storage MP B10000, les clients de Digital Realty bénéficieront également d’une gestion simplifiée et d’un coût total de possession réduit, assure HPE.

HPE et Digital Realty avaient déjà annoncé un partenariat stratégique en 2022 pour héberger les services cloud HPE GreenLake dans les installations de Digital Realty. Ce nouveau projet marque une nouvelle étape dans leur collaboration.

« Digital Realty est un partenaire technologique et de colocation exceptionnel pour HPE, et sa reconnaissance en tant que client témoigne de la confiance immense qu’ils accordent à HPE et à nos technologies de cloud privé », s’est félicitée Cheri Williams, vice-présidente et directrice générale des solutions de cloud privé chez HPE.