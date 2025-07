Le groupe Inherent annonce sa quatrième acquisition de 2025 en jetant son dévolu sur le spécialiste girondin du cloud de confiance Systonic. Fondée en 1989 et basée à Pessac (Nouvelle-aquitaine), la société fournit des solutions d’hébergement et des services managés aux entreprises et collectivités. Elle compte une trentaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires d’environ 5 M€.

« Cette intégration va nous permettre de renforcer notre ancrage territorial et de continuer à développer notre offre cloud, avec toujours un même objectif : accompagner les territoires sur l’ensemble de leur transformation numérique », commente dans un communiqué Pierre-Jean Beylier, président du groupe Inherent (cf. photo).

L’opération permet aussi à Inherent de renforcer ses infrastructures et de porter de 14 à 16 le nombre de ses datacenters en France. En s’adossant à l’opérateur lorrain, groupe de 1.300 collaborateurs visant un chiffre d’affaires de 350 M€ sur l’exercice 2025, Systonic se donne les moyens d’adresser des marchés plus ambitieux, en proposant à ses clients un guichet unique pour la connectivité, le cloud et la cybersécurité.

« Nous sommes fiers de rejoindre un groupe performant et en pleine croissance qui maîtrise l’ensemble des services de la chaîne de valeur IT pour ses clients », déclare Damien Delavie, président de Systonic qui, suite à ce rachat, devient Directeur Cloud et Infrastructure d’adista, la marque de services hébergés d’Inherent.

Les trois précédentes acquisitions d’Inherent cette année étaient celles de devensys cybersecurity, Conexio Telecom et Everlink.