Jérôme Clamageran devient directeur associé de TechAndTrust Consulting. Pour mémoire, ce cabinet de conseil de Colombes a reçu le Visa de sécurité pour la qualification PASSI pour ses prestations d’audit de la sécurité des systèmes d’information en février dernier.

Reconnu pour son expertise en solutions Salesforce et en mise en conformité des systèmes d’information avec le règlement général de protection des données (RGPD), Jérôme Clamageran travaille depuis trente ans au sein de directions des systèmes d’information et de cabinets de conseil. Avant de rejoindre TechAndTrust en décembre 2024, il a été DSI chez Soget, dirigeant de Valuatech, ainsi que de directeur de département dans des ESN et cabinets de conseil tels que Business & Décision (2014-2015), Bluewolf / IBM (2025-2019), Accenture (2021-2022) et TNP Consultants (2022-2024).