Selon Amazon Web Services, Google et Microsoft, le langage de programmation Rust est à favoriser car il est plus économe en énergie que Java, JavaScript ou Python. Les centres de données représentent 1% de la consommation d’énergie mondiale, soit 200 térawattheures d’énergie par jour environ. Les géants technologiques américains estiment donc que les langages de programmation utilisés peuvent avoir un impact sur la consommation d’énergie.

AWS, en particulier, mène une véritable campagne en faveur de Rust. Parmi les services d’AWS basés sur Rust, on relève Firecracker, Amazon Simple Storage Service (S3), Elastic Compute Cloud (EC2), le réseau de diffusion de contenu CloudFront et Bottlerocket, un système d’exploitation de conteneurs basé sur Linux.

« L’adoption généralisée de Rust pourrait réduire la consommation d’énergie des ordinateurs de 50%, même avec une estimation prudente », affirme Shane Miller, ingénieure logiciel chez AWS et présidente de la fondation Rust, qui cite une étude montrant l’efficacité énergétique relative des langages, de C à Go de Google, Lua, Python, Ruby et l’ancien Fortran. Elle cite également en exemple les performances d’une application de l’entreprise de cybersécurité Tenable, auparavant écrite en JavaScript, désormais en Rust. « La nouvelle application surpasse JavaScript en termes de performances CPU », déclare-t-elle, « réduisant la latence de moitié, l’utilisation du CPU de 75% et l’utilisation de la mémoire de 95% ».

L’application de messagerie Discord est également passée à Rust après avoir été initialement construite sur Python, Go de Google et Elixir.

« Rust n’est pas le premier langage efficace. Le C existe depuis longtemps mais Rust est le premier langage de programmation grand public qui est efficace sans sacrifier la sécurité. Rappelons que 70% des vulnérabilités de haute gravité écrites avec C et C++ sont liées à l’insécurité de la mémoire », expose Shane Miller.

Le hic est la difficulté d’apprentissage : il faut de 3 à 6 mois d’études à des ingénieur.e.s expérimenté.e.s pour devenir productifs avec Rust, selon elle.