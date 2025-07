L’acquisition de Lexmark par Xerox est finalisée. Le montant de la transaction s’élève 1,5 milliard de dollars, dette comprise, comme annoncé fin 2024.

Issue d’une scission de la division impression d’IBM en 1991, Lexmark avait été rachetée en 2016 pour 3,6 milliards de dollars par un consortium d’investisseurs chinois : Ninestar Corporation, PAG Asia Capital et Shanghai Shouda Investment Center.

L’opération ramène Lexmark dans le giron américain et permet à Xerox de renforcer son offre de services d’impression managés et d’infrastructures distribuées, ainsi que son implantation aux Etats-Unis et en Asie. L’entité combinée va servir plus de 200.000 clients dans 170 pays et 125 sites de production et de distribution, selon le communiqué.

Le CEO de Xerox, Steve Bandrowczak (cf. photo), dirige à présent la société fusionnée tandis que le PDG de Lexmark, Allen Waugerman, a quitté ses fonctions. La nouvelle équipe de direction est issue des deux sociétés fusionnées.

« Avec l’acquisition de Lexmark, Xerox fait désormais partie des cinq premiers fabricants de l’impression sur les principaux segments du marché. La société est le leader du marché des services d’impression gérés », se félicite Steve Bandrowczak. « Nous sommes mieux positionnés pour assurer une croissance rentable à long terme et servir nos clients, tout en poursuivant notre réinvention ».

Xerox s’attend à ce que ce rachat améliore immédiatement ses bénéfices. La société vise 240 millions de dollars d’économies de synergies d’ici deux ans.