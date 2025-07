L’éditeur de solutions de gestion de l’information M-Files continue de miser sur l’indirect et de renforcer son réseau de partenaires. Il signe un nouveau partenariat stratégique avec le cabinet de conseil technologique belge Infosquare, spécialisé depuis 25 ans dans l’Enterprise Content Management (ECM), avec une expertise notamment sur l’intégration de solutions SAP et Microsoft. Présent en Belgique, en France, au Canada et en Tunisie, Infosquare rejoint le réseau de partenaires en tant que Certified M-Files Delivery Partner.

M-Files compte désormais plus de 20 partenaires actifs en France tels que CapGemini, Partitio, Acelys et Synapture, permettant chacun d’adresser des cibles et des régions spécifiques. Concernant Infosquare, « sa forte expertise SAP et Microsoft en font un partenaire stratégique capable d’intervenir à la fois en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, pour les grands comptes à qui correspond bien notre solution », souligne Marwane Afdilate, responsable des partenaires (photo).

De son coté Infosquare, déjà partenaire du canadien OpenText, profite de cet accord pour diversifier son offre ECM. « Pour répondre aux besoins actuels de nos clients, nous avons choisi de nous associer à M-Files qui possède une solution d’avenir », commente son fondateur Vilavanh Messien. Le groupe met en avant le rapport qualité prix intéressant de la solution et sa rapidité de mise en œuvre, des atouts qui ont déjà suscité l’intérêt de plusieurs clients.