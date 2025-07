Si les livraisons de PC ont bondi de 15% aux USA en début 2025, avec la constitution de stocks par les constructeurs pour échapper à la hausse anticipée des droits de douane de l’administration Trump, les consommateur·rice·s ne mordent pas à l’hameçon.

D’après les prédictions de Canalys, les ventes de PC n’augmenteront que de 2% en 2025 aux Etats-Unis, en dépit de la fin imminente du support de Windows 10. Le grand public n’est pas sensible à cette fin officielle de support et n’est pas encore prêt à investir dans des PC IA couteux, remarque Canalys. Les entreprises sont plus enclines à mettre leur flotte de PC à niveau. « Les expéditions de PC professionnels devraient augmenter de 8%, ce qui contraste fortement avec la baisse estimée de 4% des expéditions grand public ».

Quant aux prévisions 2026, Canalys table sur une croissance de 6,5% des ventes de PC dans le secteur grand public et sur une hausse de 4% dans le B2B. La concrétisation de cette évolution dépendra en bonne partie des décisions à venir de l’administration Trump, rappelle le cabinet d’analyses.