Dell Technologies, en partenariat avec TD Synnex, a inauguré son nouveau laboratoire d’intelligence artificielle (AI Lab) en France. Accessible depuis le Business Solution Center de TD Synnex à Courbevoie, l’installation vise à fournir aux partenaires de distribution et aux clients une infrastructure et un environnement complet de tests pour accélérer le développement et l’adoption des solutions d’IA d’entreprise.

L’AI Lab est conçu pour concevoir, tester et déployer des solutions d’IA à grande échelle. Il s’appuie sur l’architecture Agentique RAG (Retrieval-Augmented Generation) et l’AI Factory de Dell, intégrée à l’infrastructure de Nvidia. Le laboratoire met à disposition des serveurs Dell PowerEdge R760 équipés de deux GPU Nvidia Hopper, d’un DPU Nvidia BlueField-3, du réseau Nvidia Spectrum-X, d’un stockage Dell PowerScale F210, ainsi que la suite logicielle Nvidia AI Enterprise.

Les partenaires de Dell et TD Synnex pourront profiter de workflows préconfigurés, de ressources de démonstration développées avec des acteurs technologiques comme Symbian et Mistral, ainsi que de formations pratiques et d’un accompagnement personnalisé pour la réalisation de preuves de concept (PoC) sur mesure.

Dell et TD Synnex ouvrent simultanément des AI Labs en France et à Munich en Allemagne, avec un troisième à suivre au Royaume-Uni après la rentrée. Ils seront pleinement opérationnels d’ici la fin de l’année 2025.