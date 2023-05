CDW annonce avoir généré un chiffre d’affaires de 5,1 milliards de dollars au premier trimestre 2023, soit une baisse des ventes de plus de 14% en glissement annuel, contre près de 6 milliards de dollars au premier trimestre 2022.

Le bénéfice brut de l’entreprise illinoise a légèrement baissé, de 1% en glissement annuel, pour atteindre 1,09 milliard de dollars au premier trimestre 2023. Son bénéfice d’exploitation s’est élevé à 355 millions de dollars au cours du trimestre, soit une baisse de 8% d’une année sur l’autre.

« Cette baisse provient des grands clients qui ont ralenti leur rythme d’embauches », commente Christine Leahy, la PDG du groupe, « ce qui a eu un impact sur le matériel, les logiciels et les services ». Les grandes entreprises ont mis l’accent sur le retour sur investissement à court terme, d’où un allongement des cycles de vente et une réduction de durée des contrats. Or les activités commerciales représentent plus de 50% des activités de CDW.

La PDG de CDW annonce également vouloir réduire les effectifs de l’entreprise. Ceux-ci ont augmenté pour atteindre 15.300 personnes actuellement, en raison de l’acquisition récente de Sirius Computer Solutions.