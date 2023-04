Microsoft annonce des revenus trimestriels de 52,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 10% en glissement annuel. Son bénéfice net ce trimestre s’est élevé à 18,3 milliards de dollars en glissement annuel, soit une hausse de 14%.

Le chiffre d’affaires de Microsoft défie le ralentissement du marché des nouvelles technologies, en grande partie grâce au réseau de distribution du géant de Redmond.

Amy Hood, la directrice financière de Microsoft, a même remercié les partenaires pour leur contribution au chiffre d’affaires de ce troisième trimestre fiscal, clos le 31 mars. « Nos résultats ont dépassé les attentes grâce à une exécution ciblée de la part de nos équipes de vente et de nos partenaires », a-t-elle déclaré.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, met notamment en avant les API d’OpenAI, les inscriptions sur GitHub Copilot, les 300 millions d’utilisateur·rice·s par mois de Teams, des revenus doublés pour Teams Rooms en un an, les 33 millions d’utilisateur·rice·s par mois de Power Platform – soit 50% de plus en une année, les 200 millions d’images créées par Dall-E d’OpenAI, les 720.000 entreprises utilisant Active Azure Directory, soit une augmentation de près de 30% par rapport à l’année précédente.

Microsoft Cloud a rapporté 28,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 25% en glissement annuel.

La branche Productivité et Business Process – qui comprend Office Commercial, Office 365, Microsoft 365, LinkedIn et Dynamics – a rapporté 17,5 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une hausse d’une dizaine de pourcent par rapport à l’exercice 2022.

Le chiffre d’affaires des solutions Office pour entreprises et des services cloud a augmenté de 17%, celui d’O365 business de 18%.

Le chiffre d’affaires des produits Dynamics et des services cloud a augmenté de 21%. Dynamics 365 a augmenté de 29%.

Le segment Intelligent Cloud de Microsoft a rapporté 22,1 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 19% en glissement annuel.

Le chiffre d’affaires des produits pour serveur et des services cloud a augmenté de 21% en glissement annuel.

Les revenus d’Azure ont augmenté de 27%.

La base installée d’Enterprise Mobility + Security a augmenté de 15% pour atteindre environ 250 millions de postes.

Le segment « More personal computing » de Microsoft – qui comprend les revenus de la Xbox, des équipementiers Windows, des appareils, des produits Windows Commercial et des revenus publicitaires – a diminué de 9%, rapportant 13,3 milliards de dollars au cours du trimestre. Les revenus des équipementiers Windows ont diminué de 28% en glissement annuel. Le chiffre d’affaires des « appareils » a diminué de 26%. Les revenus des produits commerciaux Windows et des services en nuage ont augmenté de 18% par rapport à l’exercice fiscal 2022. La diminution des revenus de cette branche est le seul déclin au sein du bilan trimestriel de la société.

L’action de la firme a bondi de 8,8% après la publication des résultats trimestriels.

Pour rappel, Microsoft a annoncé 10.000 licenciements en début d’année, dont 200 en France.