L’équipe de direction de Cisco a participé en force à la conférence virtuelle Cisco Live 2021 cette semaine pour faire le point sur la tendance majeure qui a façonné le secteur IT l’année dernière : le modèle de travail « hybride » mêlant présence dans l’entreprise et télétravail.

Le premier à intervenir fut toutefois le CEO de la société, Chuck Robbins, qui a présenté sa vision de l’entreprise numérique du futur et identifié de nouveaux potentiels pour les partenaires, rapporte CRN qui assistait à l’événement.

« Nous continuerons à améliorer nos programmes pour nous assurer que nos partenaires y sont inclus et font partie de notre chaîne de valeur. Nous pensons que c’est très important pour l’avenir. Je pense que nous aurons une combinaison de partenaires évoluant à des rythmes différents, certains prenant de l’avance sur nous, certains évoluant avec nous et d’autres qui seront à la traîne », a-t-il expliqué avant de poursuivre : « L’autre chose que je veux dire c’est que nous avons déplacé notre portefeuille de produits au cours des dernières années vers quelque chose plus axé sur les API. Nous pensons qu’il existe là une formidable opportunité pour nos partenaires de créer une propriété intellectuelle unique qui les démarque en s’appuyant sur les les plateformes que nous livrons. Donc, ce que je leur dit, c’est que dans le passé, il suffisait pour se différencier de fournir les meilleurs services pour déployer l’infrastructure technologique dont nous parlons. Aujourd’hui, les partenaires peuvent construire une propriété intellectuelle unique qui les différencie. Je pense que c’est l’une des grandes choses sur lesquelles nous travaillerons avec eux.”

De son côté, la directrice du personnel de la société, Fran Katsoudas, a expliqué que le mode de travail hybride pouvait être un secteur d’activité différenciant pour les partenaires. Elle a notamment cité l’exemple de la gestion du bien-être au travail.

Le directeur général Security and Collaboration Business, Jeetu Patel, a quant à lui vanté les mérites du système de vidéoconférence Webex. « Nous croyons fondamentalement en un écosystème ouvert et dynamique. C’est pourquoi nous avons tant investi pour nous assurer que quelle que soit l’application que vous souhaitez utiliser en tant que client, vous pouvez l’utiliser avec Webex. Vous devriez pouvoir utiliser d’autres applications à partir de l’ expérience Webex, et vous devriez également pouvoir utiliser Webex intégré à ces autres applications. Cette intégration bidirectionnelle est assez unique à Webex », a-t-il assuré.

Todd Nightingale, qui dirige la BU Enterprise Networking and Cloud, est de son côté revenu sur l’intégration rapide de ThousandEyes (acquis en mai 2020), et de sa technologie d’optimisation du réseau. « Il doit s’agir je pense de l’intégration la plus rapide que nous ayons jamais réalisée »,a-t-il expliqué. Il a cité en exemple l’intégration de la solution sur l’infrastructure de commutation Catalyst 9000, qui offre « une intelligence Internet à l’utilisateur et à l’application ».

Enfin, Jonathan Davidson s’est penché sur la fracture numérique qui touche 3 milliards de personnes dans le monde. « Nous approchons du point où être à la pointe de l’innovation ne suffit pas à réduire la fracture numérique. Nous devons vraiment repenser les principes fondamentaux de la construction des réseaux eux-mêmes, car au cours des trois dernières décennies, Internet et la plupart des réseaux ont tous été construits exactement de la même manière, couches sur couches. Il est temps de simplifier considérablement cela », a déclaré le directeur général de la division Mass-Scale Infrastructure. Il a ajouté que les clients pourraient réaliser jusqu’à 50% d’économies en optant pour « la nouvelle architecture Internet du futur de Cisco ».