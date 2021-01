Citrix est en pourparlers avancés pour acheter la plateforme de gestion de projets Wrike pour 2 milliards de dollars rapporte Bloomberg qui s’appuie sur des sources proches du dossier. Selon celles-ci, un accord avec le fonds d’investissement spécialisé dans la technologie Vista Equity Partners pourrait intervenir cette semaine. Il s’agirait dans ce cas de la plus importante acquisition de la société de Fort Lauderdale. Contactés par nos confrères les porte-paroles de Citrix et de Wrike ont refusé de s’exprimer.

C’est en 2018 que Vista a acquis une participation majoritaire dans Wrike, basé à San José en Californie. Cette opération valorisait la société à environ 800 millions de dollars. Si l’accord actuel aboutissait, le fonds d’investissement ainsi que les autres actionnaires Bain Capital et Scale Venture Partners réaliseraient donc une jolie plus-value.

Les actions de Citrix ont grimpé de 15% au cours de l’année écoulée, donnant à la société une valeur marchande d’environ 16 milliards de dollars.

Le marché des logiciels collaboratifs en général et de gestion de projets en particulier a décollé depuis le début de la pandémie de coronavirus, qui pousse les entreprises à avoir de plus en plus recours au télétravail. Les principaux concurrents de Wrike sont Asana, Trello d’Atlassian, Clarizen (en cours d’acquisition par Planview) et, surtout, Slack Technologies acquis par Salesforce pour 27,7 milliards de dollars. L’acquisition de Wrike permettrait à Citrix de se renforcer sur le marché du collaboratif et pourquoi pas d’intégrer la plateforme dans sa solution Workspace.

Wrike, fondé en 2006, emploie plus de 1.000 salariés et revendique plus de 20.000 clients dans le monde parmi lesquels L’Oréal, Vinci, Google, Camaïeu, Fibit, Tiffany, Jaguar Network ou encore le Conseil régional des Hauts-de-France.