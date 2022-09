Après avoir reçu les approbations réglementaires, le projet de rapprochement de Citrix et Tibco semble prêt à se concrétiser. Dans un document transmis à la SEC, Citrix dit s’attendre à qu’il devienne effectif dans la dernière semaine de septembre. D’après l’agence Bloomberg, Vista Equity Partners et Elliott Management, les deux fonds d’investissement qui vont privatiser Citrix pour 16,5 Mds $, ont présenté aux investisseurs les gains attendus de la combinaison des deux entreprises.

Selon les personnes proches du dossier interrogées par Bloomberg, le rapprochement doit permettre de réduire les couts de 371 M$ par an. La réalisation de ces économies devrait passer par la suppression de près de 1000 postes sur un total d’environ 15 000, dont un peu plus de 10 000 chez Citrix. Quelque 145 M$ proviendront des départements ventes et du marketing, avec environ 450 suppressions de postes prévues. Les frais de restructuration atteindraient 200 M$ dont la moitié seraient enregistrés au cours des deux prochains trimestres.

Les banques de leur côté sont à l’œuvre pour garantir le financement de l’opération. Elles ont accepté en janvier de fournir 15 Mds $ aux deux fonds en vendant la dette de Citrix à des investisseurs. Leur tâche est rendue plus difficile par la remontée des taux d’intérêt et la baisse de valorisation des sociétés technologiques. L’opération a donc valeur de test pour le financement de futurs grands achats par emprunt. Selon Reuters, une première tranche de 4 Mds $, qui a fait l’objet d’une décote, a déjà été largement sursouscrite alors qu’elle est ouverte aux investisseurs jusqu’au 19 septembre. Mais elle représente moins du quart du financement global.

Preuve des difficultés rencontrées, Bloomberg rapporte que Vista et Elliott Management étudient la possibilité d’une revente de Wrike. Précédemment détenue par Vista, l’entreprise qui fournit une plateforme SaaS pour la gestion du travail collaboratif avait été rachetée par Citrix début 2021 pour 2,25 Mds $. Sa cession pour une somme équivalente pourrait aider à finaliser l’opération de financement du rachat de Citrix.