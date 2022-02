Le deal est finalement conclu. Confirmant une rumeur qui courait depuis l’automne Citrix a accepté son acquisition pour 16,5 milliards de dollars par le fond Vista Equity Partners, avec la participation d’Elliott Investment Management (via sa filiale Evergreen) qui détient 10% des parts de Citrix. Après la finalisation de l’opération prévue au second semestre, Citrix continuera d’opérer sous sa marque mais sera privatisée et intégrée à Tibco, dans le giron de Vista depuis 2014.

Vista fait le pari de parvenir à combiner l’expertise de Citrix sur le poste de travail à celle de Tibco sur la gestion des données d’entreprise : « La société issue de la fusion sera en mesure de fournir une infrastructure complète, sécurisée et optimisée pour la livraison d’applications et de postes de travail d’entreprise et la gestion des données afin de faire progresser les stratégies informatiques de cloud hybride et de répondre aux besoins de l’entreprise moderne », énonce le communiqué.

La transaction doit donner naissance à « l’un des plus grands fournisseurs de logiciels au monde, au service de 400 000 clients, dont 98% du Fortune 500, avec 100 millions d’utilisateurs dans 100 pays. »

Avec ce rapprochement Citrix espère trouver une meilleure assise pour faire aboutir sa stratégie de virage vers le cloud et le modèle d’abonnement. Ses derniers résultats, publiés simultanément à l’annonce de l’acquisition, confirment sa perte de vitesse. En 2021, ses revenus ont reculé de 1% à 3,24 milliards de dollars et ses bénéfices ont baissé d’une année sur l’autre de 504 à 307 millions de dollars.

Bien que précurseur et acteur phare des logiciels de virtualisation du poste de travail, Citrix fait face à la fois à la concurrence des fournisseurs de postes de travail en tant que service (DaaS) natifs du cloud tels que Nutanix, Workspot ou Nerdio. Et à celle des géants du cloud, qu’il s’agisse de Microsoft avec Windows 365 et Azure Virtual Desktop ou d’Amazon et Google avec leur Workspace.

« En tant qu’entreprise privée, nous disposerons d’une flexibilité financière et stratégique accrue pour investir dans des opportunités à forte croissance, telles que le DaaS, et accélérer sa transition cloud en cours », fait valoir le PDG par interim Bob Calderoni. « Ensemble avec TIBCO, nous serons en mesure de fonctionner à plus grande échelle et de fournir à une plus grande base de clients une gamme plus large de solutions pour accélérer leurs transformations numériques et leur proposer l’avenir du travail hybride. »

Tibco est une nouvelle conforté après les rachats successifs de Vista en sa faveur : Composite Software, Statistica, Orchestra Networks, Blue prism et maintenant Citrix.

« Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour être dans le domaine de l’analyse intelligente connectée, et nous sommes ravis d’apporter nos solutions de pointe aux clients mondiaux de Citrix », s’est félicité son PDG Dan Streetman.

Les deux entreprises associées peuvent désormais dérouler leur feuille de route sans être soumises à la pression court-termiste des marchés. A condition de vite faire la preuve de la valeur combinée qu’elles peuvent apporter.