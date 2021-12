Bloomberg relance la rumeur sur la reprise de Citrix. Selon l’agence financière Elliott Management et Vista Equity Partners pourraient faire une offre conjointe pour racheter le spécialiste de la virtualisation et en faire une société privée. Bloomberg précise que les discussions n’en sont qu’à leur début mais l’annonce a suffi à réveiller le cours du titre boursier de Citrix qui a bondi de plus de 12% lundi.

Bloomberg avait déjà évoqué une possible vente de Citrix en octobre dernier, après qu’Elliott Management ait fait son retour au capital de l’éditeur de Fort Lauderdale avec une participation de 10%. Vista Equity Partners est également un fond d’investissement bien connu de Citrix, chez qui a acheté la plateforme de gestion de projets Wrike pour 2 milliards de dollars début 2021.

Selon les nouvelles indiscrétions de Bloomberg, Vista Equity Partners pourrait associer à la transaction Tibco Software, le spécialiste des logiciels d’intégration, qu’il a acquis en 2014 pour 4,3 milliards de dollars. Et qu’il a bien fait grandir depuis, notamment avec le rachat de Blue Prism en octobre dernier pour 1,5 milliard de dollars et d’Information Builders en octobre 2020.

En attendant d’être fixé sur son sort, Citrix fait tout pour rendre plus présentable son bilan. Le mois dernier son conseil d’administration a approuvé un plan de structuration pour « améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise ». Bob Calderoni, le nouveau PDG par interim s’est engagé par ailleurs à accélérer la transition vers le cloud, à clarifier les canaux de vente et à améliorer la relation avec les partenaires de distribution.

Citrix se prépare en effet à réorganiser son programme de partenariat en 2022. Une évolution qui est pilotée par Hector Lima, vice-président exécutif et directeur de la clientèle de Citrix et Mark Palomba, nouveau patron du channel depuis septembre dernier. Dans une interview à nos confrères de CRN, Hector Lima s’est engagé à investir dans un programme d’incitations remanié pour les partenaires, qui permettra de renforcer leur rôle, de mieux les aligner sur les priorités stratégiques de Citrix et de leur donner plus de visibilité sur les avantages auxquels ils ont droit.