Zebra Technologies annonce un plan de départs volontaires pour supprimer plus de 7% de ses effectifs, soit environ 700 personnes. Le fournisseur IT américain, basé dans l’Illinois, invoque un ralentissement de la demande de produits mobiles d’entreprise.

Zebra a annoncé une baisse de 17% de son chiffre d’affaires trimestriel le mois passé. Nathan Winters, le directeur financier de Zebra, s’attend à ce que les ventes du trimestre en cours diminuent de 30 à 35% par rapport à l’an précédent.

Selon Bill Burns, le PDG de Zebra depuis mars dernier, « alors que tous les marchés finaux ont décliné, la demande a été la plus faible dans les secteurs de la vente au détail et du commerce électronique, du transport et de la logistique, car de nombreux clients absorbent les capacités qu’ils ont développées pendant la pandémie ».

Parallèlement à la baisse des commandes, Zebra estime que les distributeurs ont réduit leurs niveaux de stocks et s’attend à ce que « cette tendance se poursuive au moins jusqu’à la fin de l’année 2023. »

Les volontaires au plan de départ de Zebra devront « prendre leur retraite en 2023 en échange d’une indemnité de départ en espèces et autres avantages ».

« Nous pensons que ces actions sont nécessaires pour redéfinir les priorités et investir dans des secteurs de notre activité qui renforceront notre entreprise à long terme », poursuit le fournisseur.

Le fournisseur ne se contentera pas de réduire ses effectifs, mais augmentera également les prix catalogue de certaines de ses offres.

Pour rappel, Zebra Technologies compte environ 10.000 partenaires de distribution dans le monde. Le groupe employait environ 10.500 personnes dans 120 sites répartis dans 190 pays, selon son rapport annuel 2022.