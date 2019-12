Alors qu’il achève son 68e trimestre consécutif de croissance rentable et que tous ses indicateurs sont au vert, l’intégrateur de solutions de traçabilité n’en prépare pas moins l’avenir. Après avoir significativement investi en expertise autour de l’outil de gestion de la mobilité d’entreprise de Soti l’année dernière, la société a décidé de créer Solutys Advanced Solutions, une filiale dont la vocation est de valoriser cette expertise et de développer des expertises comparables sur d’autres solutions avancées dans le domaine de l’informatique décisionnelle et de l’intelligence artificielle.

Outre Soti, qui l’a élu partenaire européen de l’année 2018 pour son projet Monoprix, Solutys Advanced Solutions s’intéresse ainsi à la solution d’analyse prédictive Zebra Savanna, autour de laquelle il démarre un projet, mais aussi à Zebra Visibility IQ, à l’offre d’identification automatique de Honeywell et aux offres avancées de Cisco.

Sous l’impulsion de son PDG, Eric Peters, Solutys prévoit d’investir 1 M€ sur cinq ans pour la constitution d’une équipe d’ingénieurs et de consultants experts chargés d’accompagner les clients dans leurs projets de ce type. Si aujourd’hui, ces technologies avancées sont encore balbutiantes, convient Eric Peters, il prédit que dans cinq ans l’essentiel de la valeur de Solutys résidera dans sa capacité à les intégrer et à les déployer.

C’est le contrat signé avec Monoprix en 2018 pour le déploiement de plus de 5.000 PDA Zebra Android dans le cadre de la digitalisation de l’enseigne qui a mis le pied à l’étrier de Solutys sur l’offre gestion de la mobilité d’entreprise de Soti et conduit l’intégrateur à créer sa filiale solutions avancées. Un contrat qui s’est chiffré en millions d’euros de facturations pour Solutys.

En 2018, l’intégrateur a ainsi publié un chiffre d’affaires de 25,7 M€, en progression de près de 40% par rapport aux 18,6 M€ de 2017. « Un chiffre d’affaires atypique en raison du projet Monoprix », estime Eric Peters, qui estime plutôt son étiage naturel autour de 20 M€ avec une croissance annuelle de l’ordre de 4 à 5%. Mais cette croissance n’est pas représentative de la croissance réelle de la société, dont le revenu locatif augmente beaucoup rapidement (de l’ordre de 10 à 12% par an). Si une part de plus en plus importante de l’activité n’était pas transférée vers le locatif (qui répartit les revenus en général sur trois ans), la croissance serait plutôt de l’ordre de 8 à 9%, estime Eric Peters.

L’exercice 2020 devrait être marqué par l’ouverture d’une nouvelle implantation orientée projets dans le Nord de la région parisienne – le siège social de l’entreprise se trouve près d’Evry, dans le Sud – pour se rapprocher des grands donneurs d’ordre de l’Ouest parisien. Un responsable d’agence est déjà à pied d’œuvre et deux postes d’ingénieurs techniques ont été ouverts pour l’assister. Ce sera le septième point de présence de l’intégrateur, qui est également implanté à Strasbourg, Rennes, Toulouse, Nantes et Grenoble.