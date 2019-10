Xiaomi rernforce son offensive en dehors de son pays d’origine. Le constructeur vient ainsi d’ouvrir un centre de R&D à Hervanta en Finlande, proche du campus technologique de l’université de Tampere spécialisé dans les technologies des caméras et appareils photos. Ce centre, le plus grand du fabricant en dehors de la Chine et son premier sur le continent européen, se concentrera sur les algorithmes, le machine learning, le traitement du signal, de l’image et de la vidéo. Rappelons que Nokia a eu pendant 3 ans un centre R&D à Tampere, ce qui fait encore aujourd’hui de la ville un vivier d’experts en téléphonie, un vivier dont profite également le concurrent Huawei, lui aussi sur place.

« La mise en place de cette équipe de R&D marque une étape importante dans notre stratégie d’expansion à l’international. Cette arrivée renforce non seulement notre stratégie globale, mais elle nous permet également de profiter du savoir-faire des talents locaux, hautement qualifiés en ingénierie, pour sans cesse améliorer nos produits », fait savoir dans un communiqué Xiang Wang, senior vice-président de Xiaomi.

« L’équipe de Tampere est constituée de plus de 20 personnes et se renforce, notamment avec l’arrivée de talents spécialisés dans les algorithmes photo. Ce que nous sommes en train de développer en Finlande va être un réel bénéfice pour des centaines de millions d’utilisateurs et de Mi Fans (ndlr : fans de la marque) du monde entier », affirme de son côté Jarno Nikkanen, responsable de la recherche et développement de Xiaomi Finlande.

Le fabricant a par ailleurs rejoint l’écosystème de Tampere Imaging, une entité de Business Tampere, l’agence de développement économique de la région.