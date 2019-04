Confirmant ainsi une information publiée par le blog spécialisé KrebsOnSecurity, Wipro a admis avoir été victime d’une attaque de phishing sophistiquée, ajoutant qu’elle avait lancé une enquête avec le concours de juristes et de comptables indépendants et pris des mesures pour en limiter les effets.

« Nous avons détecté une activité potentiellement anormale dans quelques comptes d’employés de notre réseau en raison d’une campagne de phishing avancée », a déclaré à Reuters la société de services IT indienne. Selon KrebsOnSecurity, qui affirme s’appuyer sur deux sources dignes de foi, les systèmes informatiques de Wipro ont été piratés et sont utilisés pour lancer des attaques contre au moins une douzaine de clients de la société. Selon ces deux experts, la firme de Bengalore doit faire face depuis plusieurs mois aux intrusions d’un hacker travaillant pour le compte d’un État.

Cette nouvelle tombe au moment où Wipro a publié ses résultats trimestriels. Les revenus de son activité de services informatiques ont augmenté de 11,1%. Le chiffre d’affaires total du groupe a progressé quant à lui de 9% sur un an à 2,2 milliards de dollars. L’Europe et les Etats-Unis ont représenté la majorité des revenus au quatrième trimestre. De son côté, le bénéfice a bondi de 38% à 359 millions de dollars sur un an mais a reculé de près de 2% par rapport aux 366 millions de dollars enregistrés au trimestre précédent. Le cours du titre a reculé de 2,36% à la clôture de la bourse mardi.