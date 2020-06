Wipro, qui vient de désigner à sa tête le Français Thierry Delaporte ex-directeur général adjoint de Capgemini, est à la recherche de partenaires nous apprend CRN.

La multinationale indienne, fournisseur de services informatiques et de conseil, a développé au cours des dernières années des plateformes et produits dans les secteurs de l’analyse de données, l’intelligence artificielle, la sécurité, l’infrastructure de bureau virtuel (VDI) et la banque qu’elle souhaite désormais mettre à la disposition d’autres fournisseurs de solutions, a expliqué à nos confrères Mandar Vanarse, directeur général de l’unité de propriété intellectuelle de la société.

« À mesure que ces offres arrivaient à maturité, nous avons envisagé la possibilité de les vendre par le biais d’autres partenaires de distribution », a -t-il indiqué à nos confrères. « Nous commençons donc avec quelques produits. Nous avons plus de 60 plateformes que nous avons développées, dont la plupart sont ouvertes à d’autres canaux de vente. Nous avons simplifié notre matériel de vente qui comprend des vidéos. A présent, nous pensons que nous sommes prêts. »

Parmi les produits proposés figurent l’infrastructure de bureau virtuel et le bureau en tant que service de la suite de solutions Virtuadesk de la société, la plateforme API Open Banking et la plateforme d’intelligence artificielle et d’automatisation de l’entreprise Wipro Holmes.

Wipro propose aux partenaires de distribution potentiels trois formations de base : une sur le matériel afin d’aider les clients à découvrir la société, des informations sur ses programmes de développement via le programme Wisder (Wipro IP Strategy and Deal Innovation) et une formation sur la propriété intellectuelle de l’entreprise. Sont également prévues des formations pratiques destinées aux clients ou prendront part les partenaires accompagnés d’experts de Wipro.

La firme de Bangalore recherche quatre types de partenaires a encore expliqué Mandar Vanarse : des partenaires commerciaux, des partenaires amont proposant des services de gestion des processus d’affaires facturant des frais de clientèle en fonction des résultats obtenus, des partenaires de mise en oeuvre dotés de compétence commerciales, en réalisation et d’une expertise en matière de conseil, ainsi que des fabricants de produits souhaitant intégrer la technologie Wipro à leur propre offre.

L’entreprise ne s’attend pas à des conflits avec ses nouveaux partenaires. Elle a mis en œuvre un système bien défini de collaboration avec ses partenaires et dispose d’une liste de clients permettant d’orienter le channel vers de nouvelles opportunités a promis le responsable.