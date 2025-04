L’éditeur de solutions de cybersécurité pour les PME prépare pour le 23 mai prochain au Chalet des Îles à Boulogne un nouveau roadshow partenaires tout entier consacré à la conversion de son channel aux services managés de cybersécurité. Près d’une cinquantaine de partenaires sont attendus, pour une journée mêlant échanges, retours d’expérience et ateliers pratiques.

Contrairement à son événement Turbo de novembre dernier et à sa conférence européenne à Amsterdam en mai 2024, ce roadshow 2025 a vocation à réunir des partenaires au profil plus diversifié : des fournisseurs de services managés de sécurité (MSSP) déjà bien avancés dans leur transformation côtoieront des partenaires en pleine mutation et des intégrateurs traditionnels qui se posent la question de s’engager dans une telle transformation.

L’objectif de l’événement est d’aider les partenaires à évaluer leur maturité MSSP, à identifier les prochaines étapes de leur évolution et à accéder aux informations pour bénéficier d’un accompagnement concret. Pour cela, la journée s’articulera en deux temps : une session sera consacrée à présentation par Watchguard de son approche de la sécurisation dans la PME et des outils disponibles pour structurer une offre MSSP et un atelier pratique permettant à chaque partenaire de s’autoévaluer et de se positionner dans son parcours de transformation.

Un temps de détente et d’échanges informels clôturera l’événement. L’idée étant de favoriser les discussions entre partenaires – une valeur chère à WatchGuard, qui fait de la co-construction avec son écosystème un pilier de sa stratégie – et de faire en sorte que les partenaires les plus avancés sur le chemin des services managés partagent bonnes pratiques et retours d’expérience.

Pascal Le Digol, directeur général de WatchGuard France (photo), explique pourquoi cette évolution du channel vers les services managés de sécurité lui paraît désormais incontournable : « je pense que le salut pour nos PME et de nos collectivités locales face aux cybermenaces passe par la transformation de leurs prestataires en MSSP car c’est le modèle qui répond le mieux à leur besoin de cybersécurité ».

En l’occurrence, cette poussée du modèle MSSP commence à se voir dans les chiffres de l’éditeur : sur le premier trimestre 2025, la part du revenu mensuel récurrent a doublé, passant à 20 % de l’ensemble de ses facturations. Une montée en puissance de l’ARR qui n’obère pas pour autant sa croissance : avec une croissance de 5 à 6 % en 2024, un bond de +13 % au dernier trimestre 2024 et +10 % au premier trimestre, WatchGuard France ne connaît pas la crise.