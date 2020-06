WatchGuard a finalisé l’acquisition de l’éditeur de solutions de protection avancée des postes de travail, Panda Security, auprès du fonds d’investissement espagnol Investing Profit Wisely (IPW). En accord en ce sens avait été signé entre les deux parties le 9 mars dernier. Dans le cadre de cet accord, IPW rejoint Vector Capital et Francisco Partners en tant qu’actionnaire de WatchGuard Technologies. Le PDG de Panda Security Juan Santamaria Uriarte rejoint le comité de direction de l’éditeur de solutions de sécurité et d’intelligence réseau de Seattle pour y assurer un rôle de conseiller.

Célébrant cette année son 30ème anniversaire, Panda Security offre une gamme complète de produits et services de sécurité centrés sur l’utilisateur protégeant les personnes, les terminaux et les réseaux auxquels ils se connectent contre les sites web malveillants, les malwares ou encore le spam. Basée à Bilbao au Pays basque espagnol, la société propose notamment des services avancés de Threat Hunting,

Une fois les portefeuilles des deux entreprises intégrés, les partenaires et les clients bénéficieront de fonctionnalités avancées en matière de détection et de réponse aux menaces reposant sur un moteur basé sur l’intelligence artificielle, des techniques de profilage du comportement et de corrélation des événements de sécurité. Ils pourront par ailleurs tirer profit d’avantages opérationnels supplémentaires tels que la gestion centralisée de la sécurité du réseau et des postes de travail.

« Nos clients et partenaires doivent avoir accès à une sécurité de niveau entreprise conçue pour répondre aux besoins et exigences spécifiques des PME. WatchGuard s’attache à fournir ces services de sécurité au travers d’une plate-forme orientée MSPs, simplifiant ainsi l’accès à la sécurité et nous permettant de consolider notre positionnement sur le marché des solutions de sécurité dédiées au segment mid-market », affirme dans un communiqué Prakash Panjwani, CEO de WatchGuard Technologies. « L’acquisition de Panda Security et l’intégration induite de son portefeuille dans WatchGuard Cloud constitue une étape importante qui se traduira par des avantages immédiats et à long terme pour nos clients et partenaires, qui seront plus que jamais en mesure de relever les défis liés à la complexité de la sécurité, à l’évolution rapide des topologies réseau, aux modes d’achat et de consommation de la sécurité, etc. »

Les revendeurs WatchGuard bénéficient depuis le 1er juin d’un accès immédiat à Panda Adaptive Defense 360, qui regroupe la plateforme de protection des postes de travail (Endpoint Protection Platform ou EPP), les fonctionnalités de détection et de réponse appliquées aux postes de travail (Endpoint Detection and Response ou EDR) et les modules relatifs à l’Advanced Reporting Tool, le tout au travers d’un nouveau Panda Security Early Access Program.