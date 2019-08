VMware a acquis, pour un montant qui n’est pas dévoilé, Intrinsic, une start-up de cybersécurité basée à San Francisco révèle CNBC.

Intrinsic, qui à sa création à partir du programme StartX de l’université de Stanford en 2015 s’appelait Gitstar compte d’après LinkedIn entre 11 et 50 employés. La jeune pousse se concentre sur la sécurisation des applications Web. Sa technologie limite les privilèges de ces applications afin de réduire la surface d’attaque et de protéger les utilisateurs contre les codes malveillants. Elle est également compatible avec les solutions de virtualisation d’Amazon, de Microsoft et de Google. Intrinsic a comme investisseurs, outre l’université de Standford, NEA, a16z et First Round.

Rappelons que par ailleurs VMware est en pourparlers en vue du rachat de Pivotal, une autre entreprise de la galaxie Dell.