Le groupe la Home Sweet Company officialise sa prise de participation majoritaire (51%) au capital de Startx intervenue début novembre. Le reste du capital demeure aux mains de ses dirigeants-fondateurs Maxime Gaillard et Christophe Larue qui restent aux commandes de leur société. Mais ces derniers pourront céder leurs parts à l’issue de la période d’accompagnement. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé mais du fait de son intérêt stratégique pour l’acquéreur, la valorisation de Startx se situe dans le haut du marché.

Société de 15 personnes réalisant 7,5 M€ de chiffre d’affaires annuel (prévisionnel pour l’exercice clos le 31 mars 2021), Startx est l’un des plus proches partenaires de Red Hat en France. Détenteur de son plus haut niveau de certification en matière de distribution de souscriptions (Red Hat Premier Business Partner), Startx est aussi l’un de ses partenaires de référence en matière de formation en sa qualité de Red Hat Advanced Training Partner.

Une intimité accrue avec Red Hat

Groupe de 335 personnes ayant réalisé 23,6 M€ de chiffre d’affaire sur l’exercice clos le 31 mars 2020, Home Sweet Company justifie cette opération par le besoin de resserrer son partenariat avec Red Hat et de rehausser son expertise sur la gestion des infrastructures cloud et la conteneurisation. Avant le rapprochement, Home Sweet Company comptait déjà une trentaine de consultants spécialisés sur les technologies Red Hat ainsi qu’une certification de niveau Enterprise. « Startx nous apporte une expertise plus pointue, une intimité accrue avec l’éditeur et nous propulse parmi les principaux intervenants de l’écosystème Red Hat en France, avec un volume d’affaires autour de ses technologies (licences et services confondus) attendu à près de 15 M€ sur l’exercice 2021 (démarrant le 1er avril), se félicite son président Christophe Bonnet.

Cinq métiers et un positionnement d’hyperspécialiste

Ce rapprochement avec Startx s’inscrit dans la stratégie d’hyperspécialisation sur laquelle Home Sweet Company a misé dès sa création en janvier 2011. Outre la gestion des infrastructures, le groupe a développé trois autres domaines d’expertise : l’ordonnancement (avec BMC comme principal partenaire), la gestion de flux (avec Axway) et le DevOps.

Le groupe s’est structuré autour de cinq métiers (la gestion des infrastructures, son métier historique, la cybersécurité, l’analyse de la donnée, la gestion de projets et la formation) et couvre tous les services susceptibles d’intervenir dans la vie d’un projet IT (conseil, négoce, intégration, infogérance, formation, assistance technique). Il adresse une clientèle de grands comptes qu’il recrute dans le top 500 français.

Startx est sa troisième acquisition de Home Sweet Company après Sextant-SI (un spécialiste de l’infogérance) en 2018 et de Peritis (un spécialiste de la gestion données à forte volumétrie) en 2019.

Une dynamique de croissance hors norme

Home Sweet Company a enregistré une croissance de 63% en 2019-2020 (dont 53% de croissance organique) et devrait achever son exercice 2020-2021 (au 31 mars) sur une croissance de 80% (dont 49% de croissance organique) à 42,6 M€. Des croissances faramineuses que Christophe Bonnet attribue au succès de la stratégie d’hyperspécialisation du groupe (qui plaît autant aux clients qu’aux consultants en interne), à sa proximité avec ses éditeurs partenaires et à sa politique sociale et managériale fondée sur des valeurs de sérénité au travail, de bienveillance et d’intelligence collective. Sur son exercice 2021-2022, le groupe prévoit une croissance plus modeste de 18,5%.

Légende photo : De gauche à droite : Christophe Larue, Laurent Besson, Christophe Bonnet, Maxime Gaillard, respectivement directeur commercial associé de Startx, président-fondateur de Home Sweet Company, président-fondateur de Home Sweet Company et directeur général associé de Startx.