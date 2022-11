VMware a publié les résultats de son troisième trimestre fiscal 2023 clos le 28 octobre. Malgré le satisfecit de son PDG Raghu Raghuram, qui a déclaré qu’ils avaient répondu aux attentes, l’entreprise n’échappe pas au ralentissement qui rattrape le secteur de la Tech. D’une année sur l’autre le chiffre d’affaires ne progresse que de 1% à 3,21 Md$, alors que la croissance était de 9% sur l’exercice 2022. Les bénéfices se tassent aussi à 231 M$ contre 398 M$ un an plus tôt. Le bénéfice par action (BPA) non Gaap est de 1,47$. VMware déçoit les attentes des analystes qui anticipaient un BPA de 1,59$ et 3,35 Md$ de revenus.

Un motif de satisfaction pour WMware est l’accélération de la transition vers le modèle d’abonnement. Sur le trimestre, les revenus d’abonnement et d’offres SaaS progressent de 20% à 988M$. Ils représentent désormais plus du tiers (31%) des revenus globaux de l’entreprise. Les revenus récurrents annuels sont en hausse de 24%. Pour Zane Rowe, directeur financier de VMware, cette croissance « reflète l’adoption accrue de notre portefeuille de produits multi-cloud et les programmes clients récemment introduits ». Les revenus des licences poursuivent ainsi leur déclin à 621 M$ contre 710 M$ un an plus tôt. Les services sont également en légère baisse à 1,60 Md$ contre 1,65 un an plus tôt.

Alors que le processus de fusion avec Broadcom reste soumis à l’approbation des autorités de régulation, VMware s’est abstenue une nouvelle fois d’organiser une conférence téléphonique avec les analystes et n’a pas publié de prévisions pour le trimestre en cours. En février dernier, l’entreprise avait indiqué viser un chiffre d’affaires de 13,78 Md$ en croissance de 7% pour l’exercice 2023.