VMware vient de faire l’acquisition de True Visibility Suite auprès de son partenaire Blue Medora. Le vice-président et directeur général de la BU Cloud Management de VMware, Ajay Singh indique dans un communiqué que les deux entreprises possèdent plus de 400 clients mutuels. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

La True Visibility Suite sera intégrée à VMware vRealize operations. S’appuyant sur l’intelligence artificielle et l’analyse prédictive, vRealize Operations aide le service informatique à exécuter les opérations de production de manière autonome grâce à une plateforme d’opérations unifiée. La True Visibility Suite fournit de son côté des solutions d’intégration via des packs d’administration. Ils permettent à vRealize Operations d’offrir via des tableaux de bord une vue d’ensemble des datacenters des clients et de leurs environnements de cloud hybride, de visionner en temps réel les applications et l’état de l’infrastructure, et de mapper et d’analyser des données métriques pour faciliter l’automatisation.

« Nous travaillons en partenariat avec Blue Medora et l’équipe True Visibility Suite depuis des années. Ils nous ont aidés à étendre la portée de la gestion autonome de vRealize Operations et la prise en charge des applications packagées, du middleware, de l’infrastructure du centre de données et des clouds publics », énumère Ajay Singh.

VMware annonce qu’il continuera à vendre et à prendre en charge indépendamment la True Visbility Suite, et à poursuivre ses investissements dans la solution.