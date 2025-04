Le spécialiste américain de solutions réseau et sécurité Versa Networks a été victime d’une cyberattaque, apparemment sans gravité. Interrogé par notre confrère du MagIT, Versa Networks confirme que l’incident « a affecté un environnement hors production utilisé pour un ensemble limité de bancs d’essai d’assurance qualité et d’installations de validation de concept, ainsi que pour certains bacs à sable de développement ». Il ajoute avoir « lancé une enquête, supprimé rapidement l’acteur malveillant de notre système et exclu toute autre activité non autorisée sur le réseau ». « Il n’y a pas eu d’impact sur nos systèmes de production, les données de nos clients ou celles de nos employés », assure-t-il.

La cyberattaque aurait été menée par un acteur lié au tout nouveau groupe de rançongiciel Silent, une spin-off de Hunters International qui propose du ransomware-as-a-service (RaaS).

