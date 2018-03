Veeam réunissait les dirigeants de ses partenaires le 7 mars pour l’édition parisienne de son événement Veeam Partner Summit. L’occasion pour Philippe de Trogoff, Channel Manager France de l’éditeur de dresser le bilan de l’année écoulée, de présenter les nouveautés de son programme partenaires et de récompenser ses partenaires les plus performants durant l’année 2017. Les quelque 75 partenaires présents – un nombre en hausse de 40% par rapport au Veeam On Forum de l’année dernière – ont ainsi pu retenir que l’éditeur avait encore enregistré une croissance de 33% des ventes en 2017, portant ses revenus à 827 millions de dollars, et qu’il tablait désormais sur un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de dollars pour l’exerccie en cours.

Sur le plan programmatique, Veeam a détaillé deux nouveautés majeures de son programme partenaires mises en œuvre le 1er février. La première intéresse l’ensemble de ses 1.000 partenaires français qui ont désormais accès au modèle de souscription jusque-là réservé à ses partenaires VCSP (Veeam cloud services providers ou fournisseurs de services hébergés). Ce modèle basé sur un contrat locatif mensualisé ou annualisé permet aux clients finaux d’accéder à la technologie Veeam sans être obligé d’acquérir leurs licences et le support associé.

Veeam a également annoncé une simplification de son programme cloud provider. Le système d’achat de points en volume disparaît si bien que les fournisseurs de services hébergés n’auront plus à se soucier d’anticiper les besoins de leurs clients en termes de volumes et d’usages. Leur contribution sera calculée sur la base de la consommation réelle de leurs clients. Au passage, le modèle d’achat de licences perpétuelles leur est désormais inaccessible. Las but not least : Veeam annoncé 25% de remises supplémentaires pour les opportunités dûment déclarées dans son outil d’enregistrement d’affaires. Outil qui, au passage, a également été simplifié.

Enfin, sept partenaires ont reçu une distinction. Le meilleur projet de l’année sur le segment grand compte est revenu à Computacenter pour un projet de plusieurs millions de dollars à destination d’un assureur qui a nécessité deux ans et demi d’avant-vente. MTI a reçu le prix du meilleur projet de l’année sur le segment Commercial (comptes qui ne sont pas nommés). MTI a su mener son projet de manière totalement autonome du début jusqu’à la fin, commente à ce propos Philippe de Trogoff. OVH a été décerné meilleur partenaire VCSP de l’année pour le travail accompli autour du marketing de son offre commune avec Veeam. C’est aussi son plus gros partenaire VCSP. Inmac Wstore a été désigné meilleur partenaire PME de l’année pour la deuxième année consécutive. Veeam récompense là la meilleure croissance sur le segment des dossiers à moins de 10 K$. La meilleure croissance de l’année est attribuée à Insight qui a accompli la croissance la plus remarquable en valeur. Le prix du meilleur avant-vente de l’année a été attribué à Alexandre Faura de D.FI, qui a reçu la meilleure note lors de sa certification et qui a su piloter de manière proactive la relation entre Veeam et le client dans le cadre d’un dossier en particulier. Enfin, le prix du meilleur contributeur marketing de l’année à été décerné à Monaco Informatique pour la qualité du plan d’action global mis en place en interne pour la promotion des solutions Veeam.