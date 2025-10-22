Le spécialiste américain de la sauvegarde Veeam a annoncé un accord définitif pour s’offrir Securiti.AI pour 1,73 milliard de dollars, sa plus importante acquisition à ce jour. Fondée en 2019 et basée à San José (Californie), Securiti est un acteur reconnu de la sécurité des données, en particulier dans le domaine du Data Security Posture Management (DSPM).

La startup propose aux entreprises un centre de contrôle pour toutes leurs données. Basée sur un graphe de connaissances, sa plateforme Data Command Center cartographie l’ensemble des données dans les environnements multicloud et hybrides et unifie les contrôles de sécurité, en apportant des capacités avancées pour la confidentialité, la gouvernance et la conformité.

Avec cette opération, Veeam entend combiner les technologies de Securiti et son expertise en résilience des données afin de proposer une plateforme unifiée pour sécuriser à la fois l’utilisation des données et de l’IA.

« Aujourd’hui, il n’est plus simplement question de protéger les données contre les cybermenaces et les catastrophes imprévues, mais également d’identifier toutes les données et de garantir leur gouvernance et leur fiabilité pour alimenter l’IA en toute transparence », commente dans un communiqué Anand Eswaran, CEO de Veeam. « En combinant les atouts de Veeam à ceux de Securiti.AI, nous rassemblons ces fonctionnalités dans une solution unique pour aider nos clients à cerner, sécuriser, récupérer et restaurer leurs données. »

Pour Securiti, le rapprochement avec Veeam permet d’apporter une garantie supplémentaire décisive à ses clients. « Si les modèles d’IA sont impactés par des facteurs tels qu’un empoisonnement ou des données erronées, ou si les données sont affectées par les actions destructives d’un agent d’IA, il existe un moyen simple de les restaurer », explique Rehan Jalil, PDG de Securiti.

À l’issue de la finalisation de la transaction, prévue au quatrième trimestre, Securiti deviendra une division de Veeam et Rehan Jalil deviendra président de la sécurité et de l’IA pour Veeam.