Le spécialiste américain de la sauvegarde Veeam a annoncé un accord définitif pour s’offrir Securiti.AI pour 1,73 milliard de dollars, sa plus importante acquisition à ce jour. Fondée en 2019 et basée à San José (Californie), Securiti est un acteur reconnu de la sécurité des données, en particulier dans le domaine du Data Security Posture Management (DSPM).

La startup propose aux entreprises un centre de contrôle pour toutes leurs données. Basée sur un graphe de connaissances, sa plateforme Data Command Center cartographie l’ensemble des données dans les environnements multicloud et hybrides et unifie les contrôles de sécurité, en apportant des capacités avancées pour la confidentialité, la gouvernance et la conformité.

Avec cette opération, Veeam entend combiner les technologies de Securiti et son expertise en résilience des données afin de proposer une plateforme unifiée pour sécuriser à la fois l’utilisation des données et de l’IA.

« Aujourd’hui, il n’est plus simplement question de protéger les données contre les cybermenaces et les catastrophes imprévues, mais également d’identifier toutes les données et de garantir leur gouvernance et leur fiabilité pour alimenter l’IA en toute transparence », commente dans un communiqué Anand Eswaran, CEO de Veeam. « En combinant les atouts de Veeam à ceux de Securiti.AI, nous rassemblons ces fonctionnalités dans une solution unique pour aider nos clients à cerner, sécuriser, récupérer et restaurer leurs données. »

Pour Securiti, le rapprochement avec Veeam permet d’apporter une garantie supplémentaire décisive à ses clients. « Si les modèles d’IA sont impactés par des facteurs tels qu’un empoisonnement ou des données erronées, ou si les données sont affectées par les actions destructives d’un agent d’IA, il existe un moyen simple de les restaurer », explique Rehan Jalil, PDG de Securiti.

À l’issue de la finalisation de la transaction, prévue au quatrième trimestre, Securiti deviendra une division de Veeam et Rehan Jalil deviendra président de la sécurité et de l’IA pour Veeam.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Après le télétravail, le retour sur site suscite une vague de nouvelles solutions chez Cisco
Cisco annonce un certain nombre de solutions destinées à faciliter le retour sur site des télétravailleurs et permettant des styles de travail hybrides.  Pour la firme de San Jose, il s’agit « d’habiliter une main-d’œuvre à travailler en toute sécurité de n’importe...

Les compromissions de données ont augmenté de 171% en 2020 selon Canalys
« Prioriser la cybersécurité et investir dans l’élargissement de la protection, la détection et les mesures d’intervention ou être confronté à une catastrophe », tel est le choix proposé par l’analyste en chef de Canalys, Matthew Ball. Selon la dernière analyse du cabinet, c’est la dure réalité à...

Cloud : Microsoft se rapproche d’AWS selon Synergy Research
Comme il fallait s’y attendre les dépenses des entreprises consacrées au Cloud ont  fortement progressé au quatrième trimestre, dopées notamment par la crise sanitaire.  Selon Synergy Research, elles se sont élevées à un peu plus de 37 milliards de dollars, soit 4 milliards de...

Veeam propose des solutions « tout en un » de gestion des environnements VMware
Veeam Software annonce Veeam One, une solution « tout en un » permettant le monitoring,  la planification des ressources, la gestion des changements, l’édition de rapports et la répartition...

Veeam récompense ses partenaires et dévoile ses orientations 2023
Le 12 avril dernier Veeam France a réuni à Paris ses cinquante premiers partenaires pour son Veeam ProPartner Summit. Le temps d’une demi-journée, Veeam a esquissé les grandes lignes de sa stratégie, égrené les principales...