Le constructeur strasbourgeois 2CRSi, expert des serveurs de calcul haute performance, s’associe à Valeo, expert parisien des systèmes thermiques dans l’automobile, pour transposer son savoir-faire industriel au refroidissement immersif des centres de données.

Un communiqué souligne que les deux entreprises ambitionnent de développer « des systèmes de refroidissement compacts et autonomes, capables de garantir des performances optimales dans des environnements décentralisés, tels que les centres de données de périphérie extérieurs installés à proximité des antennes 5G, où l’espace disponible, la consommation énergétique et les conditions environnementales représentent des contraintes majeures ».

Une première solution de refroidissement par immersion diélectrique est présentée au Data Centre World Paris qui se tient actuellement à Paris Expo Porte de Versailles.

Pour rappel, 2CRSi emploie environ 400 personnes dans le monde. Coté sur Euronext Growth, le groupe a réalisé 220,7 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2024-2025, en hausse de 32% par rapport à l’année précédente. Pour l’exercice 2025-2026, 2CRSi ambitionne de dépasser les 300 millions d’euros de chiffre d’affaires. Quant à Valeo, le groupe emploie 106.100 personnes dans le monde. Coté à la Bourse de Paris, il a généré 21.5 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2024.

 

 

 

 

