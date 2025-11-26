nLighten a conclu un nouvel accord d’approvisionnement en énergie renouvelable couvrant l’ensemble de ses centres de données en France. Cet accord tripartite innovant, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026, marque un changement significatif dans la manière dont nLighten s’approvisionne en électricité sur le marché français et s’inscrit dans la continuité de la stratégie de l’entreprise visant à établir des partenariats transparents et traçables dans le domaine des énergies renouvelables à travers l’Europe.

Contrairement aux contrats d’approvisionnement traditionnels, cet accord permet à nLighten de surveiller sa consommation d’énergie renouvelable avec une granularité exceptionnelle, en suivant la production horaire de parcs éoliens spécifiques.

Un modèle de partenariat tripartite

Le nouvel accord implique Axpo, le plus grand producteur d’électricité de Suisse et leader international dans le négoce d’énergie et la commercialisation d’énergie solaire et éolienne, ainsi qu’un producteur d’électricité indépendant (IPP). En vertu de cet accord, Axpo fournit l’approvisionnement électrique standard aux installations françaises de nLighten, tout en assumant la responsabilité de la production d’énergie renouvelable provenant du portefeuille éolien de l’IPP, qui est ensuite attribuée à nLighten. Cette structure permet à Axpo d’intervenir lorsque la production éolienne est insuffisante, garantissant ainsi un approvisionnement électrique continu aux activités de nLighten, tandis que l’IPP assure un suivi dédié de la production d’énergie renouvelable.

Granularité horaire et transparence au niveau des actifs

Ce partenariat offre à nLighten des informations détaillées, au niveau des actifs, sur son approvisionnement en énergie renouvelable. Plutôt que de se fier uniquement aux données publiques sur la composition du réseau ou d’acheter a posteriori des certificats annuels d’énergie renouvelable, nLighten peut désormais identifier les actifs éoliens spécifiques qui produisent de l’énergie sans carbone pour ses activités, sur une base horaire.

« Ce partenariat représente une opportunité de changer fondamentalement notre approche de l’approvisionnement énergétique en France », a déclaré Francesco Marasco, vice-président des opérations énergétiques et du développement durable chez nLighten. « Si le réseau français bénéficie déjà d’une production nucléaire sans carbone importante, cet accord nous permet de savoir exactement d’où provient notre énergie renouvelable. Il nous aide à maintenir la transparence et le contrôle sur notre approvisionnement énergétique, nous protégeant ainsi des changements potentiels dans la composition du réseau. »

Innovation en France

La structure de cet accord, bien que relativement courante sur des marchés tels que le Royaume-Uni et l’Allemagne, représente une innovation significative sur le marché français de l’énergie. Le modèle tripartite démontre comment des structures d’approvisionnement flexibles peuvent coexister avec un approvisionnement de base fiable.

Matthieu Espinas, Senior Originator chez Axpo, a déclaré : « Nous sommes fiers de soutenir les objectifs ambitieux de nLighten en matière de développement durable grâce à ce modèle d’approvisionnement innovant. En combinant la fiabilité de l’approvisionnement énergétique traditionnel avec un suivi transparent de la production d’énergie renouvelable, nous contribuons à instaurer un nouveau niveau de responsabilité sur le marché français des centres de données. Ce partenariat démontre que des solutions énergétiques flexibles et transparentes sont non seulement possibles, mais également viables sur le plan commercial en France. »

Une partie d’une stratégie paneuropéenne

Ce modèle s’appuie sur des accords similaires conclus par nLighten à travers l’Europe. L’entreprise a mis en place des structures comparables en Espagne avec Shell et au Royaume-Uni avec Conrad Energy, chaque partenariat étant adapté aux conditions du marché local tout en conservant le principe fondamental du suivi granulaire de l’énergie renouvelable.

L’accord français témoigne de la stratégie d’approvisionnement cohérente de nLighten : passer de l’achat annuel de certificats d’énergie renouvelable à un suivi en temps réel de l’énergie renouvelable au niveau des actifs, qui garantit à la fois transparence et responsabilité.

En établissant des partenariats dans le domaine des énergies renouvelables avec des capacités de suivi granulaire dans l’ensemble de son portefeuille européen, nLighten continue de fixer de nouvelles références en matière de transparence dans l’approvisionnement énergétique des centres de données, contribuant ainsi à faire progresser les normes industrielles en matière d’infrastructures numériques durables.