Euclyde Datacenters, acteur incontournable des Datacenters Edge de nouvelle génération, annonce son rebranding à l’occasion de la nouvelle édition du DC World Paris. Ce changement de nom s’inscrit dans le prolongement du rapprochement d’Euclyde Datacenters avec nLighten en 2023. Ce rebranding sera officiellement présenté lors du salon DC World les 27 et 28 novembre à la Porte de Versailles à Paris, un événement majeur pour les acteurs des data centers et des infrastructures numériques.

Fort de ce rebranding, nLighten souhaite renforcer la visibilité de son offre pan-européenne et proposer de nouvelles opportunités et services à ses clients tout en maintenant l’accompagnement inconditionnel et le support de proximité de leurs interlocuteurs historiques. L’équipe française restera étroitement impliquée dans leurs projets de compte.

Au-delà des opérations réalisées à l’échelle nationale au travers des datacenters de Sophia-Antipolis, de Paris, de Lyon, de Besançon et Strasbourg, les clients de nLighten France pourront également envisager des déploiements dans toute l’Europe au travers des datacenters edge du groupe en Allemagne, Espagne, UK, Pays-Bas, Belgique et Suisse.

« Nous sommes ravis de porter la marque nLighten en France et d’accueillir l’équipe d’Euclyde, renforçant ainsi notre engagement à offrir des infrastructures numériques de pointe locales et éco-responsables », a déclaré Harro Beusker, CEO de nLighten. « Ce rebranding s’inscrit dans notre vision d’apporter les meilleures solutions numériques au plus près de nos clients, en s’appuyant sur la force de nos datacenters edge européens pour répondre à la demande croissante. »

Anwar SALIBA, Directeur général de nLighten France « Notre qualité de service, notre expertise et notre implantation dans l’ensemble des régions françaises sont de précieux atouts qui nous ont permis de devenir un acteur incontournable sur le marché. Sous la marque nLighten France, nous allons continuer de valoriser nos atouts et d’offrir à nos clients des prestations d’hébergement de premier plan qui leur permettront de mener à bien leur transformation digitale. »

Un nouveau chapitre pour nLighten France

Pour mener à bien son nouveau plan de croissance, nLighten France poursuivra sa stratégie d’expansion territoriale avec l’ouverture de nouveaux sites et l’évolution de ses datacenters existants pour répondre aux nouveaux usages, comme l’IA par exemple. Enfin, en tant qu’acteur engagé, nLighten France compte intensifier ses investissements pour se positionner comme l’une des organisations les plus vertueuses de son secteur en matière d’efficience énergétique.

Le salon DC World constitue la plateforme idéale pour inaugurer ce nouveau chapitre dans la croissance de nLighten, avec ce rebranding qui symbolise un investissement continu en France et un engagement commun pour l’innovation dans le domaine des infrastructures numériques.

Pour en savoir plus, visitez le stand de nLighten au DC World ou rendez-vous sur https://www.nlighten.eu/fr/