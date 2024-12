Alors que nLighten continue d’étendre sa plateforme d’infrastructure à travers l’Europe, la société annonce deux nouvelles arrivées au sein de son équipe de direction. Avec effet immédiat, Samantha Wortelboer et Joachim van Collenburg ont été nommés vice-présidente des Ressources Humaines et vice-président Services de soutien.

Forte de 20 ans d’expérience dans les ressources humaines dans de secteurs variés, notamment les télécommunications, l’hôtellerie et les médias en ligne, Samantha apporte une solide expertise à nLighten. Elle dirigera les ressources humaines à travers l’Europe, améliorant l’engagement des équipes et faisant progresser la stratégie RH pour soutenir la forte croissance de l’entreprise.

« Samantha jouera un rôle crucial dans l’évolution de notre politique RH », a déclaré Harro Beusker, PDG et fondateur de nLighten. « Son aptitude à créer une culture de travail engageante sera inestimable à mesure que nous évoluerons. »

« Je suis ravie de rejoindre nLighten alors que nous avons pour objectif de devenir la meilleure plateforme de datacenter Edge en Europe », a commenté Samantha. « Je me concentrerai sur la rationalisation des processus RH tout en favorisant une culture d’engagement et en alignant notre stratégie RH sur les objectifs de nLighten. Construire une équipe solide et connectée est une réelle source de motivation »

Joachim van Collenburg apporte à nLighten plus de 20 ans d’expérience en matière de gestion de produits et de marketing stratégique. Plus récemment, il a été responsable de l’équipe de gestion de produits EMEA chez Equinix, où il a piloté l’adoption de leur portefeuille d’interconnexion. Dans son nouveau rôle, Joachim dirigera l’équipe Services de soutien de nLighten, favorisant l’adoption par les clients de la plateforme de datacenter Edge nLighten et faisant progresser les innovations en matière de durabilité. De plus, il sera responsable de la gestion de l’équipe Avant-ventes et d’Architectes Solution de nLighten, qui s’étend sur sept pays.

« Je suis ravi de rejoindre nLighten », a déclaré Joachim. « Notre plateforme de Datacenter Edge offre aux clients la possibilité de tirer parti d’une infrastructure numérique proche de leurs opérations tout en les aidant à atteindre leurs objectifs de durabilité. »

Fondée en 2021, nLighten a connu une croissance rapide, s’appuie sur 34 Datacenters et compte plus de 1 000 clients et environ 200 collaborateurs.

« Alors que nous élargissons notre portefeuille de produits et notre équipe à travers l’Europe, il est essentiel d’intégrer des dirigeants de premier plan comme Joachim et Samantha », a ajouté Beusker. « Leur expertise et leur alignement avec les valeurs de notre entreprise nous permettront de mener à bien notre mission et de fournir des solutions d’infrastructure durables et innovantes. En outre, cela renforcera notre présence sur les principaux marchés européens. »