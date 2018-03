L’USF (Association des utilisateurs SAP francophones) a renouvelé son conseil d’administration et s’est choisi un nouveau président en la personne de Gianmaria Perancin. Celui-ci succède à Patrick Geai qui avait repris les rênes de l’organisation en décembre dernier après le départ de Claude Molly-Mitton. Patrick Geai s’est retiré pour raisons personnelles rapporte CIO.

Titulaire d’un diplôme scientifique de l’Istituto Gonzaga de Milan et d’un diplôme d’ingénieur télécoms du Politecnico de Milan, Gianmaria Perancin, 42 ans, a débuté sa carrière en 2001 chez EDF, où il occupe depuis 2014 le poste de chargé de mission pour la gouvernance de la filière SI et la sécurisation des projets SI et numériques.

Gianmaria Perancin siège à l’USF depuis mars 2010 où il fut successivement porte-parole du groupe spécial consacré à la BI puis ,à partir de mars 2011, vice-président en charge des relations internationales. Il a notamment contribué ces dernières années aux travaux sur les accès indirects SAP et sur les audits de licences.

Par ailleurs,cinq nouveaux administrateurs (accompagnés d’un*) font leur entrée au conseil d’administration qui est composé de 18 membres, à savoir :