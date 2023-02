Le fonds activiste Third Point a pris une participation dans Salesforce rapporte le Wall Street Journal. Cela porte à cinq le nombre de fonds activistes qui ont investi dans l’éditeur, après Starboard Value, ValueAct Capital Partners, Elliott Investment Management et Inclusive Capital. De quoi accentuer la pression sur le PDG Marc Benioff pour impulser des changements favorables aux intérêts des investisseurs.

Third Point, basé à New York, est dirigé par son fondateur Dan Loeb et gère 12,6 md$ d’actifs. Le montant de sa participation dans Salesforce n’a pas été divulgué. En 2020, le fonds avait pris une participation dans Intel et pesé sur les orientations du groupe, avant que le PDG Bob Swan démissionne et soit remplacé par Pat Gelsinger, rappellent nos confrères de CRN.

Le mois dernier, Salesforce a annoncé la nomination de trois nouveaux membres pour renouveler son conseil d’administration, dont Mason Morfit, le dirigeant de ValueAct Capital. « Nous avons aimé travailler avec Marc et l’équipe et nous sommes impatients de les aider à générer une croissance rentable et des rendements pour les actionnaires », avait déclaré ce dernier après sa nomination.

Une nouvelle fenêtre pour soumettre des candidatures va s’ouvrir le 12 février et Elliott, qui a investi plusieurs milliards de dollars dans Salesforce, a fait passer des entretiens à des candidats au poste d’administrateur. Cela laisse supposer qu’il pourrait lui aussi obtenir son fauteuil à la table du conseil.

Cette pression des fonds activistes intervient dans un contexte de ralentissement de la croissance du géant du CRM, après le bond pendant la période de la pandémie. Sa valorisation en bourse a chuté l’an dernier de 250 à 132 Md$. En janvier, Marc Benioff a annoncé la suppression de 7000 postes, soit 10% des effectifs du groupe. Il est maintenant seul aux commandes suite au départ le mois dernier de Bret Taylor, qui codirigeait l’entreprise avec lui depuis 2021.