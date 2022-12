Marc Benioff va finir seul aux commandes l’exercice 2023 de Salesforce. Bret Taylor qui codirigeait l’entreprise avec lui depuis novembre 2021 a annoncé son départ. « Marc était mon mentor bien avant de rejoindre Salesforce et l’opportunité de s’associer à lui pour diriger la plus importante société de logiciels au monde est déterminante pour ma carrière. Après mûre réflexion, j’ai décidé de revenir à mes racines entrepreneuriales », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’information a éclipsé les résultats du troisième trimestre et la secousse s’est traduite par un décrochage de plus de 8% de l’action Salesforce jeudi dernier à New-York. Et ce malgré des résultats en ligne avec les prévisions. Salesforce a publié un chiffre d’affaires de 7,84 Md$ en hausse de 14% (19% à taux de change constant) et un bénéfice net de 210 M$, soit un bénéfice par action de 1,40$.

Le ralentissement de la croissance était du reste déjà acté. Salesforce a revu ses prévisions à la baisse en août dernier de 32 Md$ à 31 Md$ pour l’exercice 2023 et confirmé en novembre une vague de licenciements devant affecter « moins de 1000 personnes ». Mais c’est dans ce contexte plus incertain que l’entreprise perd un de ses cadres essentiels.

Entré en 2016 chez Salesforce après le rachat de son entreprise d’outils collaboratifs Quip, Bret Taylor a occupé successivement les postes de Chief Product Officer (CPO), Chief Operating Officer (COO) à partir de 2019 puis de Co-CEO depuis la fin 2021. Il a été le grand artisan de l’acquisition de Slack par Salesforce pour 27,1 Md$ et de la création de la plateforme Customer 365 de Salesforce, soit deux des activités les plus dynamiques du groupe.

Avant Bret Taylor, Marc Benioff avait déjà partagé la direction de Salesforce avec Keith Block pendant 18 mois entre août 2018 et février 2020, une collaboration qui s’était déjà soldée par une démission. Marc Benioff a à de multiples reprises défendue l’idée de partager la direction pour se consacrer plus efficacement à la stratégie du groupe ou à d’autres dossiers externes.

Le co-fondateur de Salesforce n’a pas fait savoir à ce stade s’il souhaitait nommer un nouveau co-directeur. S’il devait le faire, il pourrait à nouveau faire le choix de promouvoir le COO, poste actuellement occupé par Brian Milham. Il ne manque pas non plus de dirigeants de premier plan dans son équipe, à commencer par le co-fondateur et CEO de Slack Stewart Butterfied.