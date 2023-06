La société d’investissement Truffle Capital vient de publier l’édition 2023 de son palmarès des 100 principaux éditeurs de logiciels français. Réalisée en partenariat avec le CXP, cette dix-huitième édition de l’enquête témoigne d’un net regain de vitalité du secteur du logiciel en 2022. En effet, le chiffre d’affaires cumulé des 100 premiers éditeurs a progressé d’une année sur l’autre de 14,8%, ce qui lui permet de franchir pour la première fois la barre des 25 milliards d’euros. La part dédiée à l’édition a atteint 14,5 Md€, soit une hausse annualisée de 14,2%, nettement supérieure à celle de 10% en 2021. C’est d’autant plus méritoire que les éditeurs ont du composer avec le ralentissement macro-économique, l’inflation élevée et les hausses des taux. Ils démontrent leur résilience et leur capacité d’adaptation.

85% des éditeurs du top 100 ont achevé l’année 2022 sur un chiffre d’affaires en progression (ou stable) et 11% en décroissance. Une performance plus qu’honorable, même si un pic de 97% d’éditeurs en croissance avait été atteint en 2021, quand les besoins de numérisation liés à la crise du Covid avaient gonflé les carnets de commande. De plus, le taux de profitabilité est remonté à 10,4% après un creux à 9,1% en 2021.

Cette dynamique de croissance est aussi génératrice d’emplois. L’effectif total progresse de 8,5%, pour s’établir à 191 000 dont 32 000 en R&D. L’effectif R&D pèse 16,7 % de l’effectif total contre 17% un an plus tôt. Mais il a plus que doublé en 10 ans.

Les éditeurs se montrent plutôt optimistes pour l’année 2023. Après les perturbations des trois dernières années, 43% s’attendent à retrouver une activité normale par rapport à 2019 et 48% à un niveau supérieur. Par ailleurs, 77% prévoient une croissance de leur chiffre d’affaires supérieure à 5% et 41% tablent sur une croissance supérieure à 10%. Les trois principales tendances technologiques susceptibles de soutenir la croissance cette année sont identiques à celle de l’an dernier, à savoir le cloud (77% contre 81 % en 2021), la cybersécurité (54% contre 50% en 2021) et l’IA (54% contre 47% en 2021).

Au niveau du palmarès, quelques évolutions sont à relever dans le top 5. Cegid gagne une place pour la deuxième année consécutive et prend la deuxième place du podium, suivi de Murex qui en gagne une. Sopra Steria à l’inverse en perd une et est relayé à la quatrième.

Dassault Systèmes reste le numéro un incontesté du classement. Avec des revenus qui progressent de 16,2% à 5,1 Md€, il représente à lui seul plus du tiers du CA Edition du top 100. Atempo s’octroie la 100e place avec 15,4 M€ et Evolucare à la 50e avec 43,1 M€. Certains éditeurs enregistrent des bonds importants généralement liés à des opérations de croissance externe, à l’instar de Tessi (18e) qui gagne 18 places et Evervin (62e) 28 places.

Méthodologie : Le palmarès Truffle 100 est réalisé à partir d’une enquête par questionnaire en ligne. Le Palmarès a été réalisé sur la base des données transmises par chaque entreprise participante, et complétées dans certains cas par des sources extérieures. Certaines données, de nature confidentielle, sont traitées uniquement de façon agrégée. Les auteurs ont réalisé ce Palmarès au mieux vis à vis du risque d’erreur inhérent à toute parution de même nature.

Les 8 nouveaux entrants dans le Truffle 2023 : Ivalua (18), Imaweb France (22), Mega International (51), Scality (56), Sinari (57), Groupe Sigma (80), Klee Group (91), Open (95)

Les 8 sortants par rapport au Truffle 2022 : Infovista (16), Cast (47), Prima Solutions (49) racheté par Groupe TSS, Deveryware (57) a rejoint le groupe ChapsVision, Tehnidata (88) racheté par Groupe TSS, Oslo (95), Jump Technology (99), Syspertec (100)

Les entreprises de cette édition 2023 du Truffle 100 par ordre alphabétique : 4d ; Acd Groupe ; Ach@T Solutions ; Arpege ; Asys ; Ateme ; Atempo ; Axway ; Berger-Levrault ; Cegedim ; Cegid ; Chapsvision ; Ciril Group ; Claranova ; Dalet ; Dassault Systemes ; D-Edge ; Dimo Software ; Divalto ; Dl Software ; Docaposte ; Easyvista ; Ebp Informatique ; Eksae ; Elap ; Elcia ; Enovacom Sas ; Esi Group ; Esker ; Eudonet ; Eurecia ; Everwin ; Evolucare ; Fiducial Informatique ; Finance Active ; Futurmaster ; Gaiana ; Gatewatcher ; Generix Group ; Groupe Cegi ; Groupe Jvs ; Groupe Sigma ; Groupe Tss ; Groupe Yoni ; Hardis Group ; Harvest ; Imaweb France ; Inetum ; Infologic ; Intescia ; Invoke ; Isagri ; Itesoft ; Ivalua ; Kelio ; Klee Group ; La Boite Immo ; Lectra ; Linedata Services ; Lomaco Softs Services ; Lucca ; Lyra Network ; Maincare Solutions ; Mega International ; Murex ; Neoxam ; Nibelis ; Nomadia ; Octime ; Odigo ; Open ; Payfit ; Planisware ; Proginov ; Prologue ; Quadient ; Rca ; Sarbacane Software ; Savoye ; Scality ; Seiitra ; Septeo ; Sidetrade ; Sinari ; Smart Adserver ; Softathome ; Softway Medical ; Sogelink ; Solware ; Sopra Steria ; Stormshield ; Talentia Software ; Tessi ; Topsolid ; Vif Software ; Visiativ ; Wedia Sa ; Winpharma ; Witbe Sa ; Xelya