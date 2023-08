Les géants de la sécurité et du réseau continuent de livrer de bonnes surprises avec leurs résultats. Tout comme Palo Alto Networks, Cisco a terminé son exercice 2023 sur une note solide avec un chiffre d’affaires de 15,2 Md$ au quatrième trimestre, en hausse de 16% par rapport à l’année précédente.

La croissance est toujours tirée par la division reine de Cisco « Secure, Agile Networks » (activités de commutation et de routage de base) qui a progressé de 33% à 8,1 Md$. L’évolution est plus contrastée sur les autres segments : « Internet for the future » (1,2 Md$, +3%), Collaboration (1 Md$, -12%), Sécurité (987 M$, stable) et « Optimized Application Experiences » (214 M$, +15%).

Cisco se félicite également de la poursuite des progrès dans la transformation de son modèle d’affaires avec des revenus du logiciel qui sont en hausse de 17% et des revenus récurrents annuels (ARR) qui progressent de 5% d’une année sur l’autre à 24,3 Md$.

Le bénéfice net trimestriel a lui bondi de 41% à 4 Md$. Cisco a dépassé les attentes avec un bénéfice par action (non Gaap) de 1,14$ contre 1,06$ visé par le consensus.

Sur l’ensemble de l’exercice, le groupe a engrangé 57 md$ de revenus, en hausse de 11%, sa meilleure performance depuis une décennie. Le BPA ajusté est de 3,89$, en hausse de 16%.

« L’année écoulée a été une année marquante pour Cisco avec des performances records tant sur l’ensemble de l’année qu’au quatrième trimestre », a commenté Chuck Robbins, le PDG de Cisco dans un communiqué. « Nous constatons une forte demande des clients, gagnons des parts de marché et innovons dans des domaines clés tels que l’IA, la sécurité et le cloud. »

Pour l’exercice 2024, Cisco a fait part de prévisions prudentes, déclarant s’attendre à une croissance modeste mais avec un résultat net qui progressera plus vite que le chiffre d’affaires. Le groupe table sur un chiffre d’affaires stable ou en légère progression, entre 57 et 58,2 Md$. La fourchette cible pour le BPA est entre 4 ,01 et 4,08$.