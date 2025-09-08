Axonaut dévoile les résultats de son Observatoire de la trésorerie des TPE et PME françaises pour le deuxième trimestre 2025. Les chiffres confirment un contexte économique dégradé pour les petites entreprises.

  • Au deuxième trimestre 2025, la trésorerie se contracte légèrement, tandis que les impayés poursuivent leur progression. Entre mai et août, le montant moyen des factures impayées a bondi de 8 % (de 28 683 € à 31 031 €), alors que la trésorerie disponible a reculé de 0,8 % (de 15 840 € à 15 710 €).

  • L’été s’avère particulièrement difficile : la trésorerie moyenne d’août (15 710 €) est la plus basse jamais enregistrée depuis la création de l’Observatoire en 2020. Dans le même temps, les impayés atteignent un sommet annuel à 31 031 €.

  • Cette dégradation de la situation des petites entreprises s’inscrit dans un contexte plus large de difficultés pour les dirigeants. Selon une enquête publiée par Le Figaro en août 2025, 31 000 chefs d’entreprise ont perdu leur emploi depuis le début de l’année. C’est un niveau record. (Le Figaro, août 2025*).

  • À titre de comparaison, en 2024, une TPE disposait en moyenne de 16 783 € de trésorerie, face à 29 578 € de factures impayées.

  • Ces résultats soulignent l’urgence de solutions pour soutenir la trésorerie des petites entreprises face à l’augmentation des créances non recouvrées. Parmi les leviers possibles : l’avance de trésorerie et le recouvrement des factures impayées.

Depuis 2020, Axonaut publie l’Observatoire de la Trésorerie des TPE/PME, un rapport trimestriel qui suit l’évolution de la situation financière des petites et moyennes entreprises françaises. Ce rapport ressort d’une étude réalisée sur 4 500 entreprises françaises, entre 1 et 50 salariés, utilisatrices de son logiciel de gestion.

*https://www.lefigaro.fr/conjoncture/pourquoi-31-000-patrons-ont-perdu-leur-emploi-depuis-le-debut-de-l-annee-20250826

