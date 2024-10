Axonaut, éditeur de solutions de gestion à destination des TPE/PME, présente sa solution ERP à destination des artisans du secteur du BTP. Intégrant des fonctionnalités pratiques et simples d’utilisation, cette solution prend en compte les spécificités liées aux attentes des petites entreprises du bâtiment.

Par Nicolas Ricard, CEO et co-fondateur d’Axonaut « Selon une étude par le Monde des Artisans et l’AFNIC sur les usages numériques de plus de 300 entreprises artisanales en France, les besoins prioritaires en matière de numérisation restent le paiement à distance et l’encaissement numérique. Autrement dit, l’e-facturation et la gestion de la relation client sont des besoins prioritaires des artisans. Aujourd’hui, plus de 60 000 utilisateurs ont adopté Axonaut et 25 % sont des artisans du BTP. Bien qu’il existe de nombreux outils de facturation sur le marché, Axonaut se distingue de la concurrence par sa vision de l’administratif : la gestion, ce n’est pas que la comptabilité. »

Quelques grandes fonctions du logiciel

Disponible en ligne et depuis une application mobile, le logiciel Axonaut propose une suite d’outils de la prospection à la facturation. Les artisans du secteur du BTP peuvent y retrouver des fonctionnalités pour la facturation ainsi que tous les atouts d’un CRM.