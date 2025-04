Axonaut a intégré un service de recouvrement directement dans son interface de facturation, permettant à ses clients de solliciter un huissier en quelques clics sans quitter le logiciel. Cette innovation est rendue possible grâce à son partenaire Caarl, spécialiste français des services juridiques aux TPE/PME, dont le recouvrement amiable et judiciaire.

Les impayés représentent un enjeu critique pour les TPE et PME : ils sont notamment à l’origine de 25 % des faillites dans l’Union européenne (1). Pourtant, le recours au recouvrement reste limité en raison de processus complexes et de coûts perçus comme élevés. Lors d’un entretien avec Caarl, un utilisateur d’Axonaut partageait son expérience frustrante avec une solution de recouvrement traditionnelle : « c’était long et contraignant administrativement, limité géographiquement, et facturé à l’acte, pas au succès ».

Les atouts et les limites du recouvrement

Inclus dans leur abonnement, les clients d’Axonaut peuvent désormais envoyer leurs factures pour recouvrement en seulement deux clics, sans aucun frais fixe, ni aucun frais de dossier. Ils ne payent les honoraires, en pourcentage du montant, que si la créance est recouvrée.

Le principal avantage est la simplicité du processus. Yohann Laviale, PDG de Natarom, témoigne : « Suite à des retards de paiement d’un client, nous avons utilisé le service de recouvrement d’Axonaut. En deux clics, la procédure était lancée, simple et rapide ». Il témoigne également de l’efficacité du processus : « Les factures ont été récupérées en quelques semaines sans que nous ayons besoin d’intervenir davantage. Nous n’avons pas eu àgérer de relances ou de négociations complexes, tout a été pris en charge de manière professionnelle et diligente ».

En revanche, le recouvrement reste un processus qui peut prend du temps, souvent plusieurs mois avant d’aboutir, spécifiquement lorsqu’il faut passer par une procédure judiciaire.

Une adoption progressive

Bien que le service soit assez récent, les montants en jeu sont déjà significatifs. Depuis le lancement, plusieurs centaines de factures sont soumises chaque mois au recouvrement via Axonaut, représentant déjà plus d’un million d’euros de trésorerie à récupérer.

Selon Samya Badouraly, CEO de Caarl : « les Patrons de TPE/PME redoutent les situations de recouvrement, qui ne sont un plaisir pour personne. En leur proposant ce service, nous les déchargeons de cette problématique tout en sécurisant leur trésorerie ».

Nicolas Ricard, CEO d’Axonaut souligne l’impact de cette nouvelle fonctionnalité : « En 2024, nous avons observé qu’une TPE moyenne disposait de 16 783 euros de trésorerie, mais faisait face à près de 30 000 euros d’impayés (2)Les factures concernées par le recouvrement, souvent d’un montant avoisinant les 1 000 euros, représentent près de 6 % de leur trésorerie. Ce pourcentage pourrait être débloqué en cas de succès du recouvrement, offrant ainsi un levier crucial pour améliorer la liquidité des petites entreprises qui utilisent Axonaut ».

Notre projection pour l’avenir

Axonaut prévoit une augmentation de l’usage du recouvrement en 2025, avec l’objectif d’aider ses utilisateurs à récupérer plusieurs millions d’euros d’impayés avant 2026. Pour y parvenir, nous comptons renforcer la sensibilisation autour de cette fonctionnalité. Face à la menace que représentent les impayés pour les TPE et PME, nous restons convaincus que des solutions accessibles et performantes comme celle-ci valent l’investissement.

1 « Questions et réponses : le règlement sur les retards de paiement », Commission européenne, 12 septembre 2023).

2 Observatoire de la trésorerie des TPE/PME : Étude réalisée par Axonaut auprès de 3 500 entreprises sur la période de janvier 2024 au décembre 2024.