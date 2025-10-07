Après le rachat de Clémentine Compta en février dernier, l’italien TeamSystem acquiert le français Sellsy pour devenir un leader de la facturation électronique en Europe du Sud. Rappelons que l’émission de facture électronique est déjà obligatoire en Italie. Elle le sera à partir de septembre 2026 pour les ETI françaises et à partir de septembre 2027 pour les PME/TPE.

Sellsy a été fondé à La Rochelle en 2009. Cet éditeur SaaS est présent en France et en Espagne. Sa plateforme cloud s’adresse aux PME et combine CRM, facturation électronique, gestion de la trésorerie, pré-comptabilité et automatisation marketing, le tout boosté par des fonctionnalités d’IA. Elle est utilisée par 23.000 clients environ.

« L’intégration de Sellsy dans notre groupe constitue une nouvelle étape dans notre parcours de croissance internationale que nous poursuivons avec détermination depuis plusieurs années, se réjouit Federico Leproux, le PDG de TeamSystem, dans un communiqué. « Ses solutions avancées, déjà dotées de fonctionnalités d’IA, correspondent parfaitement à notre vision : proposer des plateformes numériques complètes et intelligentes aux petites entreprises ».

TeamSystem revendique 2,5 millions de clients, majoritairement des PME. Son dernier chiffre d’affaires annuel dépasse le milliard d’euros. Dans le cadre de cette acquisition, les 180 collaborateur·rice·s de Sellsby, sous la direction de Victor Douek (cf. photo), devraient rejoindre les effectifs de TeamSystem qui s’élèvent à 5.000 actuellement.

Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Celle-ci reste soumise aux approbations réglementaires usuelles.