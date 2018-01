Sellsy vient de lever 7 millions d’euros auprès de Sofiouest, une filiale du groupe Ouest France qui a pris des participations dans des startups du numérique telles que Lengow, Oxatis, Inbox, et d’Alto Invest, investisseur historique de l’éditeur rochelais. L’argent récolté servira à la R&D (de nouvelles fonctionnalités comme le rapprochement bancaire et la comptabilité sont prévues), le développement commercial et marketing ainsi qu’au développement à l’international avec l’ouverture d’un premier bureau européen dont l’implantation exacte n’est pas encore fixée. L’ambition affichée par ses fondateurs est de faire de Sellsy un acteur majeur européen du logiciel.

Créé en 2009 par Frédéric Coulais (1er à partir de la droite sur la photo) et Alain Mevellec (2ème à partir de la droite) avec des débuts commerciaux en 2010, Sellsy propose un outil SaaS de gestion commerciale complet et modulable (CRM, facturation, gestion de projet, marketing, support Client…). « Nous constatons une demande croissante pour notre offre transversale. L’idée de Sellsy est de mettre le client au centre et d’éviter les effets silo si courants entre les services clé de l’entreprise. Commerciaux, équipes marketing et support sont enfin sur la même page », explique sur le blog de la société Alain Mevellec.

La société revendique 3.200 clients – dont 10% en dehors de l’Hexagone – parmi lesquelles des start-ups comme Weezevent, Anticafé ou AB Tasty, des PME opérant dans des domaines très variés et de plus grands comptes comme le PSG, Indigo ou le groupe Nicolas. L’éditeur est aussi implanté au coeur de l’écosystème Frenchtech avec des clients comme Euratech, The Family, Frenchweb ou encore France Digitale.

Dans le classement des champions de la croissance publié en 2017 par Les Echos, Sellsy apparaissait à la 14ème place avec une progression de 735,57% sur la période 2012-2015, soit un taux de croissance annuel moyen de 102,92%.